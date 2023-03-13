Глава СПЧ призвал международные организации защитить Украинскую православную церковь

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к международным организациям и религиозным деятелям с просьбой защитить верующих Украинской православной церкви и не допустить захвата Киево-Печерской лавры.
С таким призывом выступила постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, передает Telegram-канал СПЧ.
Сообщается, что обращение направлено генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, а также Папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю.
«Власти Украины давно с циничным безразличием наблюдают за тем, как местные начальники в различных регионах страны потворствуют захвату храмов Украинской православной церкви экстремистскими и национально-радикальными активистами, вводят на местном уровне запрет на деятельность приходов УПЦ», — говорится в сообщении.
Российские правозащитники призывают коллег за рубежом выступить в защиту прав верующих Украинской православной церкви и не допустить изгнания священников УПЦ из Киево-Печерской лавры. «Надеемся, что духовные лидеры различных религиозных конфессий не оставят своим вниманием подобную угрозу на Украине и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободное вероисповедание в своей обители оставалось неприкосновенным», — подчеркивается в сообщении.
На минувшей неделе национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Как пишет «РИА Новости», украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества. Содержание и детали нарушений комиссия при этом не привела.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, требования Украины для монахов покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность. Представитель Кремля заявил, что подобное недопустимо и мировое сообщество должно должным образом отреагировать.