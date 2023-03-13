Глава СПЧ призвал международные организации защитить Украинскую православную церковь

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к международным организациям и религиозным деятелям с просьбой защитить верующих Украинской православной церкви и не допустить захвата Киево-Печерской лавры.

С таким призывом выступила постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, передает Telegram-канал СПЧ.