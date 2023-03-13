Минобороны РФ рассказало о крупных потерях ВСУ на Донецком и Красно-Лиманском направлениях

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции.

В сводке ведомства, в частности, говорится, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка (ЛНР), на этом направлении за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих. На Красно-Лиманском направлении потери ВСУ составили до 110 военных, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», указывается в сообщении.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица "Мста-Б"», — отмечается в сводке.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара (ДНР), Полтавки, Гуляйполе и Щербаки (Запорожская область); на этих направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30.

Также сообщается, что в районе села Первомайское (ДНР) поражен украинский зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3401 беспилотный летательный аппарат, 412 зенитных ракетных комплексов, 8280 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4333 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8904 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточняют в российском оборонном ведомстве.