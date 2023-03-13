Минпромторг внес в перечень товаров для параллельного импорта более чем 10 автобрендов

Минпромторг включил в список разрешенных к параллельному импорту товаров более 10 автомобильных брендов.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на письмо ведомства в адрес ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), речь идет о Citroen, Isuzu, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Genesis, а также Hyundai, Kia и Dacia. Сообщается, что соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время.

В РОАД рассказали, что Минпромторг внес изменения в список по итогам совещания 26 декабря, на основе полученного от ассоциации списка брендов из недружественных стран.

В начале марта прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее параллельный импорт товаров, поставка которых в Россию оказалась заблокированной из-за санкций. Согласно документу, в РФ допускается ввоз востребованных оригинальных товаров без согласия правообладателей.

В начале мая был опубликован список товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп, в том числе автокомплектующие, одежда, косметика, техника и смартфоны. В перечень вошли автобренды GM, Chevrolet, Mitsubishi, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki и Volvo.

Ранее «Эксперт» писал, что в январе-феврале этого года ввоз подержанных автомобилей в Россию вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го; большая часть из 66,6 тыс. подержанных автомобилей прибыли в РФ из Японии.