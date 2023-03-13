Московский метрополитен обратился в СК после сбоя на участке Большой кольцевой линии

Нарушение правил безопасности при введении строительных работ стало причиной приостановки движения поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ).

Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, передает «Москва-24».

«По предварительной информации, на территории города было нарушение правил безопасности при ведении строительных работ организацией "Донстрой", из-за которого произошло повреждение тоннельной обделки — через образовавшееся отверстие поступила вода с глиной и вылилась на путь. Перед данным вмешательством инфраструктура метрополитена была в полностью исправном состоянии», — рассказал чиновник.

Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил стройнадзору провести проверку факта нарушения технологии строительства.

В пресс-службе столичного метрополитена заявили, что работы застройщика недвижимости «Донстрой», повлекшие остановку движения поездов, были незаконными, передает ТАСС. «Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с московским метрополитеном, компанией "Донстрой" были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь», — уточнил собеседник агентства.

В связи с инцидентом Московский метрополитен обратился в Следственный комитет города ГУ МВД столицы. По решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения обстоятельств.

Ранее Telegram-каналы сообщили о том, что движение поездов на участке БКЛ между «Аминьевской» и «Новаторскаой» приостановлено. В общей сложности сбой длился более 1,5 часа.

БКЛ является самым масштабным в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия; 1 марта президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей линии.