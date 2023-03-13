На фоне общей паники биткоин резко отскочил

Снижение биткоина началось 21 февраля на техническом факторе. Котировки основной мировой криптовалюты 16 февраля ушли в район $24,5-25 тыс. Этот диапазон прерывал рост монеты в середине августа прошлого года, а также вызвал торможение сильного ралли в декабре 2022 года. Неоднократные попытки пробить техническое сопротивление не удались и сейчас, поэтому игроки стали фиксировать прибыль и открывать короткие позиции в расчете заработать на падении котировок.

Стоит отметить, что биткоин является самым спекулятивным финансовым инструментом, а большинство спекулянтов торгуют именно с использованием тех или иных элементов технического анализа.

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В дальнейшем «криптомедведям» дали заработать фундаментальные факторы, наиболее значимым из которых стал крах банка Silvergate. Он был одним из самых значимых для криптомира банком, который не только участвовал своими деньгами в ряде криптопроектов, но и принимал депозиты от компаний отрасли.

В пятницу осыпался американский рынок акций на информации о серьезных проблемах у банка Silicon Valley Bank — «фиатного», но тоже, кстати, работающего с критовалютными активами. Нисходящее движение американских фондовых индексов, с которыми биткоин иногда коррелирует, было поддержано криптовалютными трейдерами.

В районе «круглой» отметки $20 тыс. за монету у многих игроков, державших длинные позиции, стали срабатывать ограничивающие убытки стоп-заявки. Агрессивных «быков», купивших монету с большими «плечами», начали крыть сами биржи по маржин-колам.

В результате, котировки провалились в район мощной технической поддержки $19,5 тыс. Это верхняя граница боковика, где пара BTC-USD торговалась целый месяц с третьей декады сентября прошлого года, а также верхняя граница бокового канала с середины июня по середину июля 2022 года.

Такие уровни обычно сходу не пробиваются, тем более в условиях очень сильной перепроданности пары BTC-USD. Многие спекулянты, сохранившие деньги, начали покупку биткоина против доллара.

Но отскок не был простым, в игру вмешались новые факторы.

Прежде всего, это обвал такого «столпа» криптовалютного рынка, как USDC. В субботу его стоимость падала, по данным портала ru.tradingview.com, на 17%. Пара USDC-USD опустилась почти до 0,82, чего ранее в истории не наблюдалось.

Стейблкоин USD Coin (USDC) был выпущен консорциумом Centre в составе компаний Circle и Coinbase. Идея выпуска этого коина заключалась в том, чтобы дать рынку инструмент, четко привязанный к курсу доллара. Обычно пара USDC-USD и торговалась на паритете, очень редко отклоняясь от него на десятые доли процента.

USDC был очень удобен для проведения расчетов по контрактам в долларах. Он также стал некоей «тихой гаванью», в которой криптовалютные игроки могли пересидеть периоды штормов на рынке.

Обвал же котировок USDC был вызван новостью о том, что компания Circle хранила в банке Silicon Valley Bank часть резервного обеспечения этого стейблкоина на сумму $3,3 млрд. Правда, в ответ на неприятные новости Circle пообещала покрыть «любой дефицит» резервов.

В результате, вчера произошло столкновение нескольких сил, которые и вызвали высокую турбулентность рынка.

Торгующие по техническому анализу спекулянты активно покупали биткоин и фьючерс на него от отметки $20 тыс. в расчете закрыть сделку по котировкам в районе $24-25 тыс.

При этом наблюдались большие объемы продаж биткоина. Возможно, в связи с проблемами американских банков каким-то крупным игрокам понадобились доллары. Не исключено также, что некий «крупняк» пытался просадить котировки ниже $19 тыс., чтобы вызвать срабатывание стопов и еще одну волну падения биткоина.

Любители парного трейдинга покупали USDC в расчете на то, что он вернется к паритету с долларом, а заодно хеджировали свои позиции продажей фьючерса на биткоин.

В результате, в биткоине началась сильная бэквордация — спотовый биткоин временами стоил на 0,5-0,7% дороже фьючерса на него. В игру тут же включились арбитражеры, покупавшие фьючерс и продававшие «живой» биткоин в надежде, что спрэд схлопнется до нуля.

Бэквордация привела к тому, что многие криптовалютные биржи повысили плату за удержание коротких позиций по фьючерсу на биткоин. В частности, стоимость фондирования шортов по фьючерсу на BTC на бирже Deribit в воскресенье несколько часов зашкаливала за 200% годовых.

Так или иначе, к утру понедельника ситуация почти нормализовалась: пара USDC-USD ушла в район 0,99, что можно считать нормой. Спрэд между «наличным» биткоином и фьючерсом на него сократился до нескольких сотых долей процента.

Естественно, всех интересует вопрос, а что же будет с биткоином дальше? Более-менее достоверного ответа на него нет. Технический анализ говорит о высокой вероятности движения актива в район $24 тыс. где начнется масштабная фиксация спекулятивной прибыли.

Аналитики же предупреждают, что возможная очередная проблема в банковском секторе США, особенно со связанными с криптоиндустрией банками, вызовет новую волну распродаж. И в этом случае техническая поддержка $19,5 тыс. может не остановить падение. При негативном сценарии первой целью «криптомедведей» будет район $16,5-16,7 тыс. за монету.