Офсет на ремонт коммунальной техники позволит Москве обеспечить ее бесперебойную работу — эксперт

Офсетный контракт на сервисный ремонт коммунальной техники позволит Москве обеспечить исправность этого автопарка, на постоянной основе заместить импортные поставки деталей, а также поддержать отечественных производителей, обеспечив загрузку их мощностей. Такое мнение высказали 13 марта в разговоре с «Экспертом» независимые эксперты, комментируя новые планы мэрии столицы.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, столица планирует объявить офсетный контракт на сервисное обслуживание тысяч единиц коммунальной техники, которая обеспечивает чистоту и порядок в городе. Победитель конкурса в течение трех лет откроет на территории Москвы четыре центра по обслуживанию этого автопарка, а власти столицы гарантируют закупку его услуг в течение 10 лет.

«Офсетные контракты гарантируют бизнесу долгосрочную закупку выпускаемой продукции. Кроме того, после выполнения инвестиционных обязательств компания включается в региональный реестр единственных поставщиков», — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он добавил, что с помощью офсетов город замещает продукцию в социально важных сферах, стимулирует инвестиции в реальный сектор, а также снижает затраты бюджета. Всего на данный момент столица заключила 6 таких контрактов с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей.

Для коммунальщиков столицы городская техника — важнейший инструмент для бесперебойной работы, а ее исправность — необходимое для этого условие, указывает независимый экономист Андрей Бархота. По его оценке, офсетный контракт на сервисное обслуживание коммунальной техники поможет обеспечить постоянный спрос и поток заказов, а также даст возможность компании-исполнителю поддерживать оптимальный уровень ремонтных мощностей. «В результате сокращается время и повышается качество ремонта коммунальной техники», — добавляет он.

Офсет как форма взаимодействия бизнеса и государства позволяет привлечь серьезные инвестиции в экономику Москвы: ведь по закону инвестор обязан либо открыть, либо перевести производство из другой локации в обмен на госзаказ, отмечает Сергей Маковеев, руководитель комитета московской торгово-промышленной палаты по конкурентной политике и государственно-частному партнерству. В числе прочего, такой механизм дает возможность сократить импорт и зависимость от иностранных поставщиков, а также экономит бюджет: ведь стоимость товаров и услуг, поставляемых в рамках офсетного контракта, зачастую существенно ниже рыночных. «Выгода бизнеса заключается в том, что появляется надежный партнер, который гарантированно будет покупать его продукцию на протяжении нескольких лет», — говорит Сергей Маковеев. По его оценке, офсетные контракты не принесут бизнесу сверхприбылей, но их заключение гарантирует стабильную работу предприятия на протяжении нескольких лет.

Добавим, что мэрия Москвы планирует заключить еще не меньше 10 офсетных контрактов: в том числе, на производство лекарственных препаратов и медицинской мебели, а также аккумуляторных батарей для электротранспорта.