Объемы перегрузки российской нефти с одного танкера на другой бьют рекорды

Эмбарго на импорт перевозимых по морю российских нефти и нефтепродуктов европейскими странами действует уже три месяца и один месяц соответственно. Конечно, запреты окончательно закрыли объединенную Европу для «морской» нефти и нефтепродуктов, но из наиболее заметных сейчас последствий можно говорить только о рекордно выросшей перегрузке российской нефти с одного корабля на другой для сокрытия страны ее происхождения. Как пишет специализированное онлайн-издание Hellenic Shipping News, эта практика особенно заметна сейчас в двух районах Средиземного моря: на востоке, в водах Греции, и на западе, в районе Сеуты, испанского эксклава на территории Марокко. В феврале, например, поменяли танкеры как минимум 22 млн баррелей российской нефти и дизеля, что на 3,8 млн баррелей больше январских показателей, и является рекордным, по данным S&P Global Commodities at Sea.
Перегрузка нефти в районе греческого порта Каламата выросла в прошлом месяце на 60% по сравнению с январем и достигла 9,37 млн баррелей. В районе Сеуты в феврале произошло некоторое снижение и было перегружено 4,4 млн тонн. Еще ок. 5,8 млн баррелей поменяло в феврале танкеры в третьем перегрузочном хабе – южнокорейском Йосу, у южной конечности Корейского полуострова.
Перегрузка нефти с одного танкера на другой (STS) изобретена не в 2022 году, а значительно раньше. Этой уловкой не один год пользовались находившиеся под санкциями иранские и венесуэльские трейдеры и судовладельцы. Однако авторы исследования S&P Global Commodity Insights утверждают, что в последние недели и месяцы большинство танкеров с перегруженной нефтью из России идет не в европейские порты, а в Индию, Китай, Сингапур и Малайзию. При этом, по данным Platts, например, нефть марки Urals 7 марта продавалась по 45,9 доллара за баррель, т.е. значительно ниже 60-долларового потолка, введенного странами G7, и 84 долларов, цены в тот день нефти марки Brent. Столь крупная скидка объясняется, естественно, желанием заинтересовать потенциальных покупателей.
Кстати, заинтересованы в сокрытии места происхождения нефти и судовладельцы, потому что страховка российской нефти обходится дороже, чем нефти из других стран.
Резко выросли в последнее время и перевозимые по морю объемы российской нефти. Так, за два первых месяца 2023 года они увеличились на 23 млн баррелей и достигли в начале марта, по данным CAS, 94 млн баррелей.
Не менее активно перегружается с танкера на танкер и российское дизельное топливо и газойль. В феврале был зафиксирован рост на 1 млн баррелей, всего же было перегружено 2,54 млн баррелей в основном в водах Греции и Испании. К примеру, по перегруженному дизелю деление следующее: 1,8 млн баррелей или св. 70% были перегружены в районе Каламаты и еще ок. 0,7 млн баррелей в Сеуте.
Конечно, европейские энергетические регуляторы знают о резком скачке STS в Средиземном море и пытаются с ними бороться. В феврале, например, Еврокомиссия ввела санкции против дубайской судоходной компании Sun Ship Management, «дочки» Совкомфлота. В апреле прошлого года Совкомфлот передал ей 92 своих танкера и газовоза. В результате Sun Ship сейчас является одной из главных компаний по морскому экспорту российской нефти.
Судовладельцы предпочитают задействовать в транспортировке российской нефти старые недорогие танкеры. По данным CAS, средний возраст танкеров, участвующих в перегрузке российской нефти и нефтепродуктов, составлял в январе и феврале этого года 16 лет, что на 4 года больше, чем у всего танкерного флота.