Объемы перегрузки российской нефти с одного танкера на другой бьют рекорды

Эмбарго на импорт перевозимых по морю российских нефти и нефтепродуктов европейскими странами действует уже три месяца и один месяц соответственно. Конечно, запреты окончательно закрыли объединенную Европу для «морской» нефти и нефтепродуктов, но из наиболее заметных сейчас последствий можно говорить только о рекордно выросшей перегрузке российской нефти с одного корабля на другой для сокрытия страны ее происхождения. Как пишет специализированное онлайн-издание Hellenic Shipping News, эта практика особенно заметна сейчас в двух районах Средиземного моря: на востоке, в водах Греции, и на западе, в районе Сеуты, испанского эксклава на территории Марокко. В феврале, например, поменяли танкеры как минимум 22 млн баррелей российской нефти и дизеля, что на 3,8 млн баррелей больше январских показателей, и является рекордным, по данным S&P Global Commodities at Sea.

Перегрузка нефти в районе греческого порта Каламата выросла в прошлом месяце на 60% по сравнению с январем и достигла 9,37 млн баррелей. В районе Сеуты в феврале произошло некоторое снижение и было перегружено 4,4 млн тонн. Еще ок. 5,8 млн баррелей поменяло в феврале танкеры в третьем перегрузочном хабе – южнокорейском Йосу, у южной конечности Корейского полуострова.