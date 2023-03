Призрак 2008 года навис над Уолл-стрит

Да, действительно обанкротился банк, и сообщения об этом буквально не сходят в первых полос всех деловых изданий. И здесь можно провести аналогии с крахом Bear Stearns весной 2008 года. Тогда, напомним, это стало первый серьезным звнком о надвигающемся финансовом кризисе, правда, о проблемах достаточно быстро забыли, хотя они продолжали зреть и в гораздо больших масштабах.

Вполне возможно, такая же картина где-то за кулисами развивается и сейчас. Например, доходности по краткосрочным казначейским бумагам сроком 3 и 6 месяцев достигли максимума с 2007 года - более 5%. То есть мы опять видим повторение сценария того кризиса. Исторически, если верить графикам, каждый раз, когда доходности коротких бумаги достигали таких высот, следовало мощное падение фондовых рынков.

Теоретически такое развитие событий выглядит весьма вероятным, ведь при наличии так называемой безрисковой премии на уровне 5%, никакие акции в условиях слабой экономики никому не нужны. И не будем забывать, что уже почти год как кривая доходностей казначейских облигаций США находится в инверсии, что указывают неминуемость предстоящей рецессии.

Но важное различие заключается в том, что в первой декаде 2000-х мировая экономика находилась на подъеме, она буквально бурлила и рухнула как раз от перегрева, а сейчас мы имеем совершенно другую картину: экономика не только слабая, она еще и задавлена безудержной борьбой центробанков с инфляцией.

Да и рынки сильно падают только тогда, когда в них много денег, а когда на рынке особого никого нет, то и панических продаж легко можно избежать, так как паниковать попросту некому.

Однозначно судить о масштабах проблем в банковском секторе сейчас сложно, если даже регуляторы не смогли предотвратить коллапс относительно крупных институтов.

Но можно отметить важную закономерность, финансовый рынок наконец начинает обретать классическую форму. На фоне проблем в банковском секторе капитал начал бежать в трежерис, которые являются активом убежищем. Так было всегда и именно так должен функционировать рынок, и только в прошлом году на фоне безудержного роста инфляции все активы падали в цене синхронно - то есть, если падали акции, то падали и облигации, то есть у инвесторов не было ни одного защитного актива, что само по себе противоречит логике.

Исходя из вышесказанного, можем предположить, что крах Silicon Valley Bank станет лишь катализатором для того, чтобы ФРС поумерил свой пыл и прекратил агрессивно повышать ставки. К слову, уже в пятницу рынок свопов начал снова закладывать первое снижение ключевой ставки Федрезерва уже к концу года. Если сейчас трейдеры и на других площадках также начнут активно отыгрывать такой сценарий, то дальнейшего давления на систему скорее всего удастся избежать, и общая ситуация начнет улучшаться - по крайней мере до лета. Традиционно в период с апреля по июнь рынки показывают наиболее сильную динамику, а затем наступает так называемый период sell in may and go away, наступает вялый летний период, после чего осенью рынок входит в новый этап.