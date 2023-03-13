Россия в 2022 году нарастила экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья на 12%

В прошлом году экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров из России составил $41,6 млрд, что на 12,1% превышает показатель 2021 года ($37,1 млрд).

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с данными Минсельхоза.

Уточняется, что экспорт подсолнечника в натуральном выражении увеличился в 2,5 раза, экспорт муки — в 3,4, рапса — в 2,8. Поставки семян льна выросли на 45,9%.

Экспорт маргарина поднялся на 35,7%, рапсового масла — на 22,7%, соевого — на 19,8%. Поставки мяса птицы увеличились на 16,1%, рыбы и морепродуктов — на 3,3%, соевых бобов — на 2,3%.

Рост экспорта пшеницы составил 1,6%, подсолнечного масла —1,5%.

Также агентство пишет, что импорт в Россию продовольствия и сырья для его производства в прошлом году увеличился на 4,8%, до $35,6 млрд против $34 млрд годом ранее.

Импорт белого сахара в натуральном выражении упал на 30,4%, ввоз соевых бобов сократился в 1,9 раза. Импорт свежей и мороженой рыбы, а также рыбного филе снизился на 30,6%, мяса птицы — на 26,1%, табачных изделий — на 22,1%. Какао-бобов ввезено на 22,7% меньше, яблок — на 19,6%, чая — на 19,2%, кормов для животных — на 17%. Импорт томатов в 2022 году сократился на 16%, пальмового масла — на 11,5%, сливочного — на 7,8%.

Между тем импорт сахара-сырца подскочил в 21,9 раза, свинины — в 2,1 раза, капусты — в 1,9, кукурузы — в 1,7. Закупки риса увеличились на 23%, семян подсолнечника — на 22,4%, моркови — на 12,2%, винограда — на 10,5%. Импорт изделий и консервов из мяса вырос на 11,5%, табачного сырья — на 10,9%, виноградных вин — на 5,8%, замороженной говядины — на 5,7%.