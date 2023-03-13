Рост инвестиций и зарплат: Кадыров «похвастался» Путину достижениями Чечни

Чеченская Республика по итогам прошлого года заняла первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм, в частности, показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» были перевыполнены в два с половиной раза. Кроме того, в регионе снижается безработица, растут зарплаты и объемы инвестиций, а Грозный признан лучшим городом для предпринимательства. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

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«В республике у нас все очень неплохо. Это благодаря вам… Если вы разрешите, я бы чуть похвастался. У нас в 2022 году Чеченская Республика заняла ведущие места, позиции в различных сферах. У нас первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм, а также по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" и региональному проекту "Чистая вода". Также мы в лидерах по формированию комфортной городской среды и социальной догазификации, нацпроекту "Образование" и в рейтинге "Экология". Регион перевыполнил показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2,5 раза», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни также отметил «стабильный рост экономических показателей». Инвестиции, по его словам, выросли на 55%, до 90 млрд рублей, запущены четыре завода по производству стройматериалов на базе технопарка «Казбек», началось строительство нового терминала аэропорта в Грозном и модернизация цементного завода.

«Кроме этого в четвертом квартале мы смогли смело увеличить зарплаты бюджетников в среднем до 15%. Безработица, которая в период пандемии сильно выросла, уже сократилась и составила менее 8%. Республика снова заняла первые места в рейтинге по отсутствию вредных привычек и росту демографии», — добавил Кадыров.

Особую гордость, по его словам, вызывают успехи Грозного. Столица Чеченской Республики была признана лучшим городом для предпринимательства, подчеркнул Кадыров. Кроме того, Грозный впервые занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и первое место в федеральном рейтинге «Индекс и качество городской среды».

«Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — отметил Путин.

Кадыров также рассказал главе государства, как в зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, а жители региона «полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач». Президент ответил, что знает, как чеченские парни воюют в зоне СВО, и попросил передать им «самые наилучшие слова и спасибо им большое».