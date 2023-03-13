С Байконура запущена ракета «Протон-М» со спутниковой системой «Луч»

На космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Луч-5Х».

Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодня в 02:13 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Луч-5Х"», — указывается в сообщении.

Уточняется, что ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту.

Подчеркивается, что это четвертый пуск российских ракет-носителей в текущем году. «Для "Протона-М" данный полет стал 115-м, для "Бриза-М" — 107-м в истории», — отмечает пресс-служба госкорпорации.

Спутниковая система ретрансляции «Луч» состоит из трех аппаратов и выполняет функции информационного обеспечения объектов ракетно-космической техники, включая российский сегмент МКС.

Ракета-носитель и разгонный блок изготовлены научно-производственным центром имени М.В. Хруничева (входит в «Роскосмос»).

Для всего семейства ракет «Протон» сегодняшний пуск стал 429-м с 1965 года. «Протон-М» используется с 2001 года для выведения полезных нагрузок на околоземные орбиты и отлетные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ; ракета-носитель прошла четыре фазы глубоких модернизаций.