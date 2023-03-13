Си Цзиньпин посетит Москву уже на следующей неделе

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву уже на следующей неделе.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой канцелярии ЦК Компартии Китая по международным делам Ван И 22 февраля заявил, что в Москве ждут визита Си Цзиньпина по завершении сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

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В конце декабря 2022 года в ходе беседы по видеосвязи с председателем Китая российский лидер заявил, что отношения Москвы и Пекина являются лучшими за всю историю; тогда же Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию весной 2023 года. Издание The Wall Street Journal писало, что визит председателя КНР в Москву может состояться в апреле или начале мая.

В пятницу, 10 марта, депутаты всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина на пост главы КНР. Политик стал первым в истории Китая председателем, утвержденным на третий пятилетний срок. Также Си Цзиньпина переизбрали на председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР.