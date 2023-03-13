Мария Захарова опасается долларового вихря

США, пытаясь спасти свою банковскую систему, могут начать печатать еще больше долларов, чем вызовут только больше проблем в мире. Такое заявление директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой последовало за новостями о проблемах 16-го по величине банка США Silicon Valley Bank.

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Причем для мировых инвесторов важен не столько сам банк, сколько реакция властей США на это событие, которая уже привела к самому значительному обвалу доходности казначейских облигаций с сентября 2008 года — момента краха Lehman Brothers.

Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала, включая некоторые из самых известных брендов отрасли.

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Власти Америки активно пытались убедить рынки в том, что крупнейший крах американского банка с 2008 года не играет большой роли для экономической ситуации. Министр финансов Джанет Йеллен заявила о «полной уверенности в том, что банковские регуляторы предпримут соответствующие ответные действия». У них «есть эффективные инструменты», сообщила она.

На этом фоне резким контрастом стала информация о том, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) впервые с 2020 года взяла банк под контроль, и о созванном министром финансов Джанет Йеллен экстренном совещании с руководителями ФРС, FDIC и Управления валютного контролера.

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Рынки в заявления не поверили: в первую очередь обвалились акции региональных американских банков — торги ими не раз пришлось прерывать из-за превышения пределов падения. Но вниз уверенно ушел и весь рынок. Для индекса Dow минувшая неделя стала худшей с июня 2022 года. Он завершил ее снижением на 4,44%. S&P 500 c Nasdaq, впрочем, потеряли даже больше — 4,55% и 4,71%, соответственно. Доходность казначейских облигаций, напротив, резко выросла.

В этой ситуации, как написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале, Вашингтон может пойти на весьма неприятные для остального мира меры. «В Штатах лопнул второй банк подряд. Как пишут СМИ, “ожидается обращение Байдена — он намерен разъяснить, как власти будут поддерживать устойчивость банковской системы”. Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут "поддерживать устойчивость банковской системы", может каждый ребенок — бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире», — отметила дипломат.

Не успели развернуться

Если говорить в целом про рынки, то, как указал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, нулевые ставки центробанков после кризиса 2020 года привели к спекулятивному пузырю на рынках рисковых активов, включая высокотехнологичные венчурные проекты. А повышение инфляции вынудило центробанки в прошлом году закрутить гайки и резко повышать ставки.

И закономерно спрос на венчурные инвестиции и криптоактивы снизился. Те банки, что не смогли вовремя определить момент разворота тенденции, столкнулись со сложностями. Как результат, обанкротился банк из первой двадцатки США, как раз завязанный на проектах высоких технологий, а рынки на эмоциях рухнули. В воскресенье американские ФРС и Минфин экстренно собирались и предложили план стабилизации, что должно сбить накал эмоций.

Возможно, в дальнейшем ФРС несколько умерит пыл по ставке, и ограничится повышением в марте на 25 базовых пунктов, а вскоре и завершит жесткий цикл, предположил Михаил Зельцер в беседе с корреспондентом «Эксперта». QE вряд ли будет восстановлено, это грозит очередным пузырем. А ликвидность ЦБ и так может предоставить банкам на срочной основе. Рынок ещё поштормит, но аналогии с 2008 годом власти явно постараются избежать.

Вероятность QE и последствия для рынков

Политика самой ФРС стала причиной банкротства SVB Financial, уверен ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Резервы банка, хранимые в казначейских обязательствах США, теряли свою стоимость на фоне повышения ставки. В итоге образовался кассовый разрыв, который привёл к потере ликвидности, заявил он в комментарии «Эксперту».

В минувшие выходные власти США выработали ряд первоочередных мер, включая открытие доступа к депозитам клиентов SVB Financia, говорит Андрей Кочетковl. Однако Федеральное агентство по страхованию вкладов (FDI) покрывает депозиты не более 250 тыс. долл. Соответственно остаётся открытым вопрос корпоративных клиентов. Если в самом банке таких средств нет, то они должны откуда-то взяться.

Одним из вариантов дальнейших действий рассматривается санация SVB Financial другим крупным банком, отмечает аналитик. Но и в этом случае поглощающей организации понадобятся средства ФРС. Администрация Белого дома пока не сможет предпринять какие-либо действия, так как сама ограничена в средствах из-за достижения потолка госдолга. В итоге, Федеральная резервная система должна будет задействовать «печатный станок».

Более того, в аналитической среде появились предположения, что ситуация в банковской системе заставит ФРС отказаться от дальнейшего повышения ставки, рассказал Андрей Кочетков. Всё это вряд ли можно назвать полезным для доллара. Реальные ставки в США остаются отрицательными, а доверие к доллару в мире постоянно снижается. Если же будет принято решение о каком-либо количественном смягчении, то ослабление доллара вновь подхлестнёт инфляцию.

Многие на рынке уже говорят о повторении ситуации 2008 года, когда разорился один из старейших инвестиционных банков Lehman Brothers. Рост недоверия в банковской системе сам по себе способен спровоцировать рост ставок и ухудшение ликвидности многих кредитных организаций. Соответственно, как считает Андрей Кочетков, финансовому регулятору придётся остановить цикл ужесточения и начать спасение финансовой системы в ущерб борьбе с ростом цен.

Получается замкнутый круг: экономика США не способна жить при положительных ставках, а отрицательные — приводят к инфляции, которая съедает накопления граждан. Падение потребительской активности уже ведёт к экономическому спаду и росту рисков стагфляции в экономике. Сам же доллар, считает эксперт, в таких условиях будет слабеть относительно любых твёрдых активов, включая золото, которое может весьма быстро перейти на новый ценовой уровень: выше 2000, а то и 2500 долларов за тройскую унцию.