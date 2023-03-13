Таможенная служба оценила годовой рост экспорта металлов

Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала данные о результатах внешней торговли в 2022 году по 71 товарной позиции: продовольствием, удобрениями, металлами, древесиной. Как следует из статистики ведомства, наибольший прирост показал экспорт цинка — в денежном выражении в 2022 году он увеличился почти в шесть раз, и никеля — вырос почти втрое.

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В целом, оборот внешней торговли ФТС оценила в $850,5 млрд (+8,1% год к году). Объем экспорта из РФ за год вырос на 19,9%, до $591 млрд, импорт снизился на 11,7% — до $259 млрд.

Экспорт цинка и изделий из него увеличился почти в шесть раз, с $10,9 млн в 2021 году до $63,1 млн в 2022-м. Экспорт никеля и изделий из него вырос почти втрое — с $1,996 млрд до $5,8 млрд. Экспорт меди и медных изделий — на 16,7%, до $7 млрд, алюминия и изделий из него — на 7%, до $9,2 млрд.

При этом, по данным ФТС, экспорт черных металлов из РФ в денежном выражении снизился на 15,2% — до $24,5 млрд, а экспорт изделий из черных металлов вырос на 8,8% — до $4,3 млрд.