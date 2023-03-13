Telegram-канал ушедшего из России издания Elle получил новое название

Медиагруппа Shkulev Media Holding сообщила о переименовании Telegram-канала издания Elle — теперь он будет работать под названием Belle.

Редакция канала останется прежней, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Под брендом Belle будет работать бывший Telegram-канал Elle Russia, название которого в настоящее время не может быть использовано на территории РФ из-за истечения срока действия лицензии. Редакция канала останется прежней», — рассказали в пресс-службе холдинга.

Сообщается, что 3 марта «в отношении цифрового направления деятельности» Shkulev Media Holding был зарегистрирован товарный знак Belle сроком на 10 лет.

Shkulev Media Holding — ведущая российская медиакомпания, которая специализируется на крупных новостных и развлекательных digital-проектах, а также издает журналы. Группа присутствует на рынке около 30 лет. В настоящее время регулярно выходят журналы Marie Claire, PSYCHOLOGIES, «Вокруг света» и «Антенна-Телесемь», в январе холдинг запустил два новых онлайн-проекта — theGirl и myDecor.

В марте прошлого года американская компания Hearst вышла из Shkulev Media, у группы компаний остался один собственник — Виктор Шкулев. В июне 2022 года в России перестали выпускаться издания Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim; сайты журналов Elle, Elle Girl и Elle Decoration прекратили свою работу в связи с расторжением лицензионного соглашения.