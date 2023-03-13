«Только на 60 дней»: в МИД РФ допустили продление зерновой сделки

Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве, передает ТАСС.

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«Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сообщил Вершинин.

Он также отметил, что консультации между представителями РФ и ООН по зерновой сделке были непростыми. При принятии следующего решения о продлении Россия будет опираться на эффективность выполнения соглашения по экспорту своей сельхозпродукции, «включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса», подчеркнул он.

«Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального — не на словах, а на деле — прогресса в том, что касается экспорта из России на мировой рынок, так, как это обсуждалось первоначально. Речь идет о снятии тех ограничений, которые мешают нашему экспорту, и реализации тех заявленных исключений из санкций, о которых так часто любят говорить в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне», — добавил дипломат.

Соглашение, которое 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. В ноябре прошлого года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок ее действия истекает 18 марта.

