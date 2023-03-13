Цены на газ в Европе повели себя нетипично

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу, 10 марта 2023 года, выросли на 22,2%, приблизившись к 585 долларам за тысячу кубометров. Как сообщает «Прайм», апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 515 долларов (+7,7%) за тысячу кубометров.

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Ценовой минимум в торгах на TTF составил 496,5 доллара (+3,9%), а максимум — 600,8 доллара (25,7%). Последние фьючерсы торговались по 584,1 доллара (+22,2%). Тем самым цены на газ продолжают вести себя нетипично, снизившись зимой и пойдя в рос в начале весны. Причем если зимнее снижение обусловлено теплой погодой, то сейчас к одному лишь погодному фактору (похолоданию) объяснение поведения цен не сводится.

Тем временем фьючерсы на газ в США выросли за предыдущие две недели на 30%, приводит данные Investing.com достигнув 5-недельного максимума 3,027 доллара за mmBTU (миллионов Британских тепловых единиц) 3 марта на ожиданиях поздних зимних холодов — после месяцев не по сезону теплой погоды. Но погодные прогнозы на этой неделе вновь обещают более высокие температуры, что вызвало очередной обвал рынка.

Необычно теплая в этом году зима привела к значительному снижению спроса на отопление в США, в результате чего в хранилищах осталось больше газа, чем предполагалось первоначально. Природный газ снизился на 1,62 доллара за миллион BTU, или на 39,50%, с начала 2023 года, подсчитали в Tradeeconomics.

Рынок слегка штормит

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период выросли до 590 долл. за 1000 кубометров на фоне пришедшего в Европу зимнего шторма и забастовки во Франции, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 11 марта упали до 56,6%, что все равно в 2,1 раза выше, чем на аналогичную дату 2022 года.

В связи с этим рост цен довольно ограничен. При этом выбор запасов из ПХГ оставался высоким из-за забастовки во Франции, в результате которой остановлены терминалы по приему СПГ, поясняет эксперт.

В ходе проходящей в Хьюстоне конференции Ceraweek представитель ЕС призвал все государства ЕС и компании прекратить покупать российский СПГ. В то же время европейский экономический институт Bruegel сообщил, что в 2022 году Европа импортировала российского СПГ в пересчете на трубопроводный газ в объеме 19,2 млрд кубометров, что на 35% больше, чем в 2021 году, отмечает Анна Лукичева.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период понизилась до 2,43 долл./mmBTU (87 долл. за 1000 кубометров) по мере снижения потребления из-за весеннего потепления. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 3 марта оставались на 32,1% выше уровня прошлого года и на 21,5% выше уровня на последние пять лет. Американский энергетический регулятор FERC предоставил компании Freeport LNG разрешение на возвращение в эксплуатацию производственной линии 1, отмечает эксперт.

Напомним, что в июне 2022 экспортный завод этой компании в Техасе был остановлен из-за взрыва трубопровода, произошедшего в результате нарушения техники безопасности. Ожидается ввод в эксплуатацию двух оставшихся производственных линий.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM подросла до 14,31 долл./mmBTU, или до 512 долл. за 1000 кубометров, коррелируя с динамикой на прочих региональных рынках. Спрос в Азии пока остается пониженным.

«Приближение весны неминуемо снижает потребление газа на отопление, а высокий уровень накопленных запасов откладывает их пополнение. Однако снижение цен уже начало приводить к сокращению предложения, что поддержит рынок в среднесрочной перспективе», — полагает Оксана Лукичева.

Кризис в США может помочь сырьевым ценам подняться

В последние дни котировки газа в Европе росли до 600 долл. за 1000 куб. м, оттолкнувшись от «дна» на уровне 440 долл. 9 марта, напоминает, в свою очередь, аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. Это, объясняет он, связано с несколькими обстоятельствами.

В стратегическом плане это реакция на предыдущее резкое падение с декабрьских высот около 1800 долл. В частности, столь существенное удешевление газа сделало его использование для выработки электричества более выгодным по сравнению с углем, впервые с июня 2021 года. Расширяется спрос на СПГ со стороны азиатских стан, и прежде всего Китая, выходящего из ковидных ограничений.

Кроме того, добавляет эксперт, локально неожиданные холода конца зимы-начала весны в Европе повысили сиюминутную потребность в газе для отопления. Отбор газа из ПХГ на прошедшей неделе повысился до максимумов с января 2023 года, по данным Gas Infrastructure Europe.

Тем не менее, и заметное увеличение цен после падения оказалось пока исчерпанным, продолжает Владимир Ковалёв. Новая неделя началась с «коррекции к коррекции».

В понедельник 13 марта котировки снижаются к 540 долл. Рынок обращает внимание на то, что, несмотря на повышенную скорость расходования запасов в последние дни, хранилища заполнены примерно на 58%, что гораздо больше среднего пятилетнего уровня. В прошлом году, например, запасы в аналогичный период составляли 26%.

В течение недели для котировок могут быть важны косвенные данные, влияющие на сырьевые и финансовые рынки в целом. 14 марта выйдет отчет ОПЕК с оценкой состояния и перспектив спроса и предложения энергоносителей. В этот же день будут опубликованы показатели инфляции в США, которые влияют на процентные ставки ФРС США. Предполагается снижение инфляции в феврале до 6 с 6,4% месяцем ранее.

Это, полагает Владимир Ковалёв, наряду с внезапно вспыхнувшей напряженностью в банковском секторе Штатов, может приглушить жесткость денежной политики Федрезерва вместе с темпами увеличения ставки. Такая ситуация была бы плюсом для сырьевых цен. 16 марта состоится заседание Европейского ЦБ, на котором предполагается, в свою очередь, увеличение ставки регулятора до 3,5 с 3%. И важны будут комментарии и прогнозы по дальнейшей денежной политике.

По словам аналитика, в течение недели вероятно движение котировок газа в сложившемся в последние дни диапазоне 440-600 долл. за 1000 куб. м.