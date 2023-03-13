В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста с 2024 года

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста до 21 года.

Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента. В нем указывается, что решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении мужчин 18-30 лет, состоящих на воинском учете либо не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Предполагается, что повышение призывного возраста будет происходить поэтапно: в период с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу, согласно проекту, подлежат граждане в возрасте от 19 до 30 лет; в период с 1 января по 31 декабря 2025 года — мужчины от 20 до 30 лет; с 1 января 2026 года призываться будут молодые люди 21-30 лет.

Предлагается уточнить, что после 1 января 2024 года достигшие возраста 18 лет граждане, желающие пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, призыву подлежат.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива позволит сократить расходы государства на организацию медосвидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, на сумму свыше 639 млн руб. в год. Отмечается, что ежегодно около 675 тыс. граждан реализуют право на отсрочку от призыва в связи с получением образования.

Авторы законопроекта — председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов, а также заместитель Юрий Швыткин. В случае принятия проекта закон вступит в силу 1 января 2024.