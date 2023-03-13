В Госдуму внесли законопроект о запрете доступа к гостайне при наличии счетов за рубежом

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев внес в нижнюю палату парламента законопроект о дополнительных ограничениях допуска к государственной тайне и права на выезд из страны граждан, имеющих доступ к информации особой важности или совершенно секретным сведениям.

«В допуске к гостайне теперь может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владении и пользовании иностранными финансовыми инструментами», — цитирует Пискарева ТАСС.

Парламентарий пояснил, что мера поможет «минимизировать риски оказания давления на наших секретоносителей со стороны недружественных государств».

В документе также говорится о полномочиях президента и правительства по определению порядка допуска должностных лиц к гостайне, передает агентство.

«Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет Межведомственная комиссия по гостайне», — уточнил Пискарев.

Он добавил, что ограниченные в праве выезда за рубеж граждане смогут временно покидать пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера, в частности, в связи со смертью близких родственников или необходимостью срочного лечения.

Глава комитета отметил, что в условиях СВО наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам, как и к осведомленным российским госслужащим, поэтому предложенная инициатива поможет как в обеспечении госбезопасности, так и в защите граждан от зарубежных спецслужб.