В Кремле допустили, что Путин примет участие в саммите G20 в Дели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможности участия Владимира Путина в саммите «Группы двадцати», который состоится в сентябре этого года в индийском Дели.

«Этого нельзя исключать», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Песков уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Саммит «Группы двадцати» в Дели пройдет 9 и 10 сентября. В рамках своего председательства в G20 Индия планирует организовать около 200 мероприятий.

В 2022 году Владимир Путин не участвовал в саммите «Большой двадцатки» под председательством Индонезии. На встрече G20 в Риме годом ранее российский лидер присутствовал в режиме видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом.

В марте прошлого года Дмитрий Песков заявлял, что формат G20 является важным, однако если Россию исключат из него, ничего фатального не произойдет. «Что касается формата G20, то это важно, но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большинство участников этого формата фактически находятся с нами по своей инициативе в состоянии экономической войны, ну, ничего смертельного не произойдет», — отмечал пресс-секретарь президента, подчеркивая, что РФ в любом случае готова учитывать мнения других участников «Группы двадцати» и принимать в нем участие.