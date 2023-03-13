В Москве начнут выпускать вегетарианский сыр горгонзола – Владислав Овчинский

Московский производитель растительных продуктов IN+U Food расширит ассортимент продукции и начнет выпускать вегетарианский сыр горгонзола. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Компания IN+U Food – постоянно расширяет свой ассортимент. Недавно предприятие выпустило растительные сырники без глютена, а в ближайшее время запустит производство растительного сыра горгонзолы. На собственной фабрике компания ежемесячно изготавливает более 60 тонн натуральной продукции из российского сырья», – рассказал Овчинский.

Продукты компании, разработанные в собственной лаборатории, не имеют аналогов в России, добавил руководитель департамента. В производстве полностью исключено животноводческое хозяйство, за счет чего продукция на 100% состоит из растительного сырья и подходит веганам. Так, предприятие выпускает вегетарианские сырники с добавлением изюма и семян чиа, сыр тофу, мягкие и сливочные сыры.

Продукты являются полноценными источниками белка в рационе, пояснил гендиректор IN+U Food Дмитрий Гудаковский. Предприятие использует отечественное сырье из Краснодарского края и Дальневосточного региона, добавил он.

Жители России в 2020–2022 годы стали в три раза чаще включать в свой рацион альтернативы мяса и молочных продуктов, следует из данных опроса аналитического центра НАФИ. Благодаря развитию этой индустрии растительная продукция содержит все необходимые вещества для полноценного функционирования организма.