В РФ начали производить карманные компьютеры на отечественной операционной системе

Компания «Аквариус» запустила серийное производство карманных персональных компьютеров (КПК) на отечественной операционной системе «Аврора». К концу года компания планирует выйти на мощность до 2,5 млн устройств в форм-факторе смартфона. Они будут предназначены, в первую очередь для сотрудников объектов критической информационной инфраструктуры, энергетики и экстренных служб, сообщили в пресс-службе «Аквариуса».

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«На производственных площадках "Аквариус" в Твери и Шуе началось серийное производство отечественных КПК в форм-факторе смартфона, работающих под управлением мобильной операционной системы "Аврора". К концу 2023 года производственные мощности "Аквариус" позволят производить до 2,5 млн устройств, в том числе КПК Aquarius NS M11 и защищенный КПК Aquarius NS M12. Это обеспечит заказы крупных компаний и организаций, которые переходят на доверенную корпоративную платформу "Аврора". Прежде всего для объектов критической информационной инфраструктуры, объектов энергетики, экстренных служб, МЧС», — сообщили в компании.

В данный момент с конвейера сходит только КПК Aquarius NS M11 в форм-факторе смартфона. Как указано на сайте компании, устройство имеет экран 6.67", аккумулятор 5000 мАч, 8-ядерный процессор 2.3 ГГц, оперативную память 4 ГБ ОЗУ, хранилище 64 ГБ, основную камеру 16 МП, фронтальную — 8 МП, навигацию GPS/ГЛОНАСС.

В ближайшие время, как указали в компании, в серийное производство будет запущен Aquarius NS M12. Он имеет те же характеристики, плюс стандарт IP68, защищающий от воды и пыли, что позволит использовать его в полевых условиях.

