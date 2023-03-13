В США вслед за Silicon Valley Bank закрылся нью-йоркский Signature Bank

Нью-йоркский Signature Bank признан банкротом вслед за входящим в первую двадцатку американских банков Silicon Valley Bank (SVB).

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Об этом говорится в совместном заявлении американского Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Как уточняется в сообщении регуляторов, банк закрыли из-за системных рисков. Все вкладчики получат полную компенсацию, при этом защита не распространится на ряд акционеров и держателей необеспеченного долга. Также сообщается, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование, чтобы они могли выполнить все требования клиентов.

Отмечается, что услугами Signature Bank пользовались преимущественно владельцы криптовалют.

В сообщении самой кредитной организации подчеркивается, что она размещала на депозитах клиентов цифровые активы, но не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, также банк не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов.

Между тем стало известно, что британское подразделение Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США), о закрытии и передаче под управление FDIC которого сообщалось на прошлой неделе, за 1 фунт купит HSBC Holdings Plc.

Банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года, когда закрылся банк Washington Mutual Inc. Для защиты застрахованных вкладчиков FDIC создала Deposit Insurance National Bank of Santa Clara (DINB), в который переведены все застрахованные депозиты SVB. У банка работало 17 отделений в Калифорнии и Массачусетсе. По состоянию на 31 декабря 2022 года общий объем его активов составлял почти $209 млрд, суммарный объем депозитов — примерно $175,4 млрд.