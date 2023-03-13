Владимир Ефимов: 80 объектов будут построены инвесторами по программе стимулирования создания мест приложения труда

Власти Москвы за три года заключили соглашения с инвесторами о строительстве 80 объектов недвижимости, нужных городу: детских садов, школ, промышленных и других объектов. Их построят в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил 11 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках 35 соглашений с городом инвесторы возведут в Москве 80 производственных, социальных и общественно-деловых объектов общей площадью почти 1,7 млн. кв. м. В реализацию проектов девелоперы вложат 156,4 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов.

По его словам, по итогу строительства этих объектов в столице появится 57 тыс. новых рабочих мест. Всего в рамках соглашений инвесторы возведут, в том числе, 47 образовательных учреждений, 13 бизнес-центров, 10 промышленных комплексов и технопарков, а также четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, спортивный комплекс и музей искусств.

Девелоперы активно участвуют в этой городской программе, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он напомнил, что больше половины таких соглашений — 17 — мэрия заключила в 2022 году, больше, чем за два предыдущих года.

Напомним, городская программа стимулирования создания МПТ разработана, чтобы обеспечить комплексную застройку новых районов, так чтобы инвесторы возводили там не только жилье. По ее условиям компанию-девелопера полностью или частично освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, если он также берет на себя обязательство построить объект, который будет нужен городу и создаст новые рабочие места. Участвовать в программе могут как компании, которые еще только планируют реализовать проект в столице, так и те, кто уже возводит дома в Москве. Земельные участки и проекты застройки могут находиться при этом в разных районах города. Добавим, что 2022 году у инвесторов появилась возможность увеличить объем льгот: для этого им нужно сократить срок строительства объекта.

На данный момент в программе участвуют девелоперы из структур ГК «Пионер», «ФСК», Capital Group, «РГ-Девелопмент», «Страна Девелопмент», 3S Group, «Сбер», «Самолет», «Гранель», Level Group. С некоторыми из них подписаны несколько договоров.