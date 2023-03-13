Владимир Ефимов: определен застройщик, который займется редевелопментом бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы»

Власти Москвы определили победителя аукциона на право комплексного развития участка бывшей промышленной зоны «Дегунино-Лихоборы». Редевелопментом этой территории, расположенной на севере столицы, займется ООО «Специализированный застройщик "Прометейсити"», сообщил 13 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В торгах на право провести комплексное развитие территории площадью 15,34 га выиграла столичная компания ООО "Специализированный застройщик "Прометейсити". Стоимость контракта по итогам аукциона составила более 1 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, победитель торгов вложит в редевелопмент участка около 36 млрд рублей и построит на нем жилье, а также общественно-деловые объекты. В них, в свою очередь, будет создано более 6,8 тыс. рабочих мест.

После заключения договора с городом, в течение месяца после подведения итогов аукциона, инвестор сможет приступить к разработке планировочной и проектной документации. Всего на этом участке он сможет возвести почти 390 тыс. кв. м. недвижимости, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В том числе, жилья будет построено около 239 тыс. «квадратов», из которых 25,2 тыс. предназначено для реализации программы реновации, добавил он. Планируется, что здесь также возведут современную поликлинику, женскую консультацию, психоневрологический диспансер, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, а также образовательный комплекс на 1150 мест, подчеркнул Максим Гаман.

«Инвесторы, желающие заняться реорганизацией городских территорий, должны иметь соответствующий опыт и финансовую стабильность», — отметил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Так, потенциальным инвесторам участка «Дегунино-Лихоборы» нужно было подтвердить опыт строительства капитальных объектов, а также представить данные о совокупном объеме своей выручки за 5 лет и об опыте в разработке проекта планировки территории как заказчика. «Длительность сегодняшних торгов составила без малого 18 минут», — добавил Иван Щербаков.

Напомним, программа комплексного развития территорий призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Принять участие в торгах могут как независимые инвесторы, так и правообладатели участков или недвижимости, расположенной на них. Первый такой договор заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле».