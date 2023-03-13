Владислав Овчинский: москвичи с 20 по 31 марта смогут посетить бесплатные экскурсии по фабрикам и заводам города

В столице с 20 по 31 марта пройдут экскурсии по фабрикам и заводам города в рамках проекта «Открой#Моспром». Регистрация на экскурсии, которые в этом сезоне предусматривают посещение 30 промышленных предприятий, стартовала на сайте проекта. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Проекту «Открой#Моспром» уже пять лет. За это время его мероприятия посетили порядка 11,5 млн человек, что говорит об интересе к формату, подчеркнул глава департамента. В этом году экскурсии будут проводить чаще: каждый месяц.

В шестом сезоне проекта к участникам присоединится производитель сумок и аксессуаров «Медведково», предприятие которого смогут посетить все желающие. Будут и новые мастер-классы: например, на производстве шоколадной фабрики FrenchKiss гости приготовят авторские шоколадные конфеты, добавил глава департамента.

На одном из самых любимых форматов проекта – дегустациях – участники попробуют квас и снеки, только что сошедшие с конвейеров. В музеях предприятий гостям расскажут об истории развития столичной промышленности, современных разработках и достижениях. Например, в музее Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева можно узнать о вкладе столичных промышленников в освоение космоса.

На производстве «ЭЛТЕЗА», которое участвует в проекте с самого начала, покажут, как разрабатываются и изготавливаются современные микропроцессорные системы. Такая продукция помогает управлять безопасностью движения поездов. Тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов гости увидят на заводе «ТРАНСМАШ». С вентиляционным оборудованием, которое устанавливают по всей стране, участники познакомятся на заводе «Галвент».