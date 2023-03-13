Возвращение статистики: как Россия торговала в 2022 году

Российская таможня снова дала добро — на обнародование статистики. Федеральная таможенная служба прекратила публиковать отчетность о торговом обороте РФ в апреле прошлого года — на фоне санкций. Но, как отмечает к.э.н., доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин, ФТС сразу обозначила: режим статистического молчания — временный.

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Однако при возвращении к открытой отчетности Служба выбрала более безопасный вариант, подчеркивает аналитик ИКСИ Дмитрий Плеханов: «В текущем формате ФТС собирается публиковать только обобщенные данные по товарным позициям в стоимостном выражении без указания объемов торговли в физическом выражении, а также страновой структуры поставок. Эти данные с одной стороны не раскрывают информации по отдельным товарам или странам-торговым партнерам. А с другой стороны, они дают хотя бы общее представление об объемах и динамике внешней торговли, которые большинство аналитиков могли оценить и раньше на основе открытых данных стран-торговых партнеров, но с определенной долей ошибки».

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Как поясняет эксперт, наличие оперативных официальных данных об объемах экспорта и импорта будет способствовать повышению точности оценок. А значит — и адекватности прогнозов и большей четкости при планировании.

В общем, даже компромиссную гласность можно только приветствовать. Тем более, что это неплохой сигнал «и нашим, и вашим» о том, что Россия не собирается погибать под гнетом санкций.

«ФТС восстановила публикацию таможенной статистики, так как эти данные показывают определенную устойчивость экономики РФ», — оценивает возврат публикаций частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Внешняя торговля: что и сколько

Даже «обезличенная» таможенная статистика за 2022 год представляет любопытную и весьма «разнопёрую» картину.

Так внешнеторговый оборот за прошлый год вырос на 8,1% год к году до $850,5 млрд. Профицит торгового баланса достиг $332 млрд, экспорт поднялся на 19,9% — до $591,5 млрд, а импорт упал на 11,7% — до $259,1 млрд.

Чем же Россия торговала в 2022 году, так, что в условиях санкций заработала на продаже собственных товаров почти на пятую часть больше, чем годом ранее?

«По итогам 2022 года наибольший прирост экспорта в стоимостном выражении показали поставки продукции топливно-энергетического сектора, которые выросли на 114,9 млрд. долл. по сравнению с ростом общего объема экспорта на 98,3 млрд. Это значит, что экспорт всей остальной продукции снизился в прошлом году (на 7,4%)», — говорит Дмитрий Плеханов.

«Наибольший рост экспорта показали такие категории как цинк и изделия из него — экспорт вырос на 577,4%, что связано с ростом спроса на данные изделия. Далее — никель и изделия из него (289,9%). Россия остается одним из крупнейших поставщиков никеля в мире, занимая чуть более 10% мирового рынка (и находясь на 3-м месте после Индонезии и Филиппин). Экспорт шелка вырос на 118,8%», — перечисляет Равиль Асмятуллин.

В денежном выражении экспорт шелка достиг $400 тыс. Однако импорт в данной категории тоже вырос — на 39,3%, до $6,2 млн. Кроме того, экспорт хлопка за 2022 год вырос на 10%, до $71,1 млн, а импорт — на 27,4%, до $945,4 млн. Кроме того, в 2022 году Россия увеличила выручку от экспорта удобрений в 1,5 раза, до $19,3 млрд.

При этом «кодовое» слово в данном выражении — «выручка», отмечают эксперты.

«Не стоит забывать, что статистика ФТС отражает операции экспорта-импорта в денежном выражении, так что рост, по большей части, обусловлен увеличением цен на сырье», — поясняет Федор Сидоров.

Если же говорить об отрицательной динамике, то, как отмечает Дмитрий Плеханов, среди наиболее пострадавших позиций оказались поставки древесины, драгметаллов, продукция черной металлургии, а также широкая номенклатура изделий машиностроения.

Кроме того, Равиль Асмятуллин обращает внимание на снижение отгрузок российского свинца и изделий из него — в 3,3 раза, музыкальных инструментов — в 2,6 раза, часов, фармацевтической продукции, наземного транспорта и жемчуга.

Снизился также экспорт каучуков и резины — на 32,4%, до $2,4 млрд. Кстати, ранее Росстат сообщал, что производство синтетических каучуков в первичных формах в РФ в прошлом году сократилось на 12% по сравнению с 2021 годом, до 1,5 млн тонн.

Напрямую и параллельно

Впрочем, если по экспорту прошлый год получился достаточно разнородным из-за ценовой конъюнктуры, и таких дифференцированных факторов, как санкции и стремление торговых партнеров пополнить запасы перед вступлением их в силу, то с импортом картина более монохромная.

Безусловно, есть ряд категорий, продемонстрировавших положительную динамику.

«Больше всего увеличился импорт удобрений (на 209%), железнодорожных локомотивов (на 172,7%), категория “прочие недрагоценные металлы”; металлокерамика; изделия из них (155,2%), цинк и изделия из него (150,2%)», — говорит Равиль Асмятуллин.

Однако запреты на поставки товаров в Россию оказались чувствительными для нашей страны.

«Основной вклад в снижение импорта по итогам 2022 года внесли три товарные позиции: средства наземного транспорта, электрические машины и оборудование, а также котлы и механическое оборудование, импорт которых снизился в прошлом году соответственно на 41,5%, 19,1% и 13,1%, — комментирует ситуацию Дмитрий Плеханов. — В общей сложности на долю указанных товаров пришлось около 75% от общего снижения импорта товаров в Россию, что является отражением высокой зависимости от импорта технологической продукции из так называемых недружественных стран, которые не могут быть одномоментно замещены поставщиками из других стран».

Кроме того, как отмечает Федор Сидоров, в целом значительно сократились поставки высокотехнологичного оборудования для отраслей российской экономики — от производства самолетов до добычи нефти.

Собственно, для решения проблемы с оборудованием в России и объявлен курс даже не на импортозамещение, а на достижение технологического суверенитета. И не просто объявлен, а и финансируется. Но в текущих реалиях неизбежным средством от нехватки оказался параллельный импорт.

Впрочем, Минпромторг заботится не только о нуждах отраслей, но и не забывает о потребностях граждан. Ведомство уже расширило перечень продукции для поставок в РФ посредством параллельного импорта. В список вошли товары IKEA, производителей игрушек Hasbro и Mattel. Кроме того, в нем оказались компании Logitech, Nintendo, Zanussi, Wahl, производители косметики и парфюмерии — Kerastase, Yves Saint Laurent. Из «серьезного отраслевого» в перечень вошли запчасти для судовой и сельхозтехники от Caterpillar, Bauer Kompressoren. И для нужд частных лиц, и производству и сфере услуг требуются моторные масла, и к параллельному импорту разрешены Shell Helix, Rimula.