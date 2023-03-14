Акции дня: трейдеры видят перспективу щедрых дивидендов «Сбера»

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 14 марта вышли бумаги «Сбербанка». Обыкновенные акции прибавили +2,04% до 175,67 рублей за акцию, а привилегированные выросли на +1,90% до 173,50 рублей за акцию.

Интерес к акциям высок на фоне ожидания выплаты дивидендов с высокой доходностью, которые прогнозируют аналитики. По данным опроса «Интерфакса», по итогам 2022 года выплаты могут составить 100% прибыли, соответствует 12 рублям на «обычку» и «преф».

Кроме того, позитивным сигналом для трейдеров стало снижение напряженности на западном банковском рынке. «Обыкновенные акции прибавляют 2,6%, впервые с конца февраля 2022 г. приблизившись к отметке 176,7 руб. Позитивом выступает мощное восстановление котировок зарубежных кредитных организаций после обвала предыдущих сессий. Он был вызван разрастанием банковского кризиса в США, который угрожал перекинуться на другие отрасли и страны. Для предотвращения подобного сценария американские власти приняли решительные меры, что вернуло доверие вкладчиков банков, а также в целом рынков», - отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,92% до 2290,32 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,41% до 957,88 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:07 мск составила 78,23 долларов за баррель (-3,14%). Российская валюта слабела – 75,74 руб. за доллар.