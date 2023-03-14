Когда рыночный пейзаж меняется так быстро, как в последние дни, а регуляторы заседают в выходные и выступают с заявлениями в воскресенье, то почти всегда это означает, что настал кризис. И почти никогда сами чиновники в такие моменты это слово не произносят – обычно лишь со временем оказывается, что да, мол, было дело.
Dow и US Treasuries: через крах 1987-го – в стагфляцию 1970-х
Обвал доходности US Treasuries в этот понедельник стал мощнейшим со времен “черного понедельника” – крупнейшего краха Dow. Старейший индекс был в минусе и вчера – пятый день подряд. Но спад тормозит: рынки верят, что под страхом кризиса ФРС выбрала из двух зол стагфляцию.
JUSTIN LANE/EPA
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