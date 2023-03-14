Aukus показывает зубы

К шести странам, способным разрабатывать и строить атомные подводные лодки (АПЛ): России, США, Великобритании, Франции, Китаю и Индии, через несколько лет добавится Австралия. Правда, на первом этапе она не будем строить АПЛ сама. Для нее это сделают США и Великобритания в рамках трехстороннего оборонно-политического союза AUKUS. Канберре же атомный подводный флот обойдется хотя и не в кругленькую, но все равно очень большую сумму, более трети триллиона долларов.
Программа долгосрочная и рассчитана на 30 лет, до середины 50-х годов. Ее стоимость оценивается от 268 до 368 млрд долларов. Австралийцы очень сильно поднимут и расширят военное кораблестроение в США, потому что строиться первые атомные субмарины для Королевского военно-морского флота Австралии будут в Америке. Только в первые четыре года американские корабелы получат от Канберры порядка 3 млрд долларов.
Для объявления о рекордной сделке по АПЛ в Сан-Диего приехали лидеры стран участниц AUKUS: Джо Байден, Риши Сунак и Энтони Альбанезе. По словам австралийского премьер-министра, соглашение по субмаринам откроет новую страницу в отношениях между Австралией, США и Великобританией. Ни разу не назвав Китай в своем выступлении, Энтони Альбанезе тем не менее не оставил ни у кого сомнений, против кого будут направлены австралийские АПЛ. Естественно, на словах они будут способствовать укреплению мира и безопасности в Тихоокеанском регионе, но на деле так же, как и сам AUKUS, будут сдерживать Поднебесную.
Уже с этого года резко усиливается посещение американскими субмаринами австралийских портов, а с 2027 года Австралия приглашает к себе «ротационные силы» американских и британских АПЛ. На военно-морской базе Стирлинг недалеко от Перта, на западе Австралии, будут на ротационной основе находиться одна британская АПЛ класса Astute и до 4 американских субмарин класса Virginia. Они образуют Подводное ротационное подразделение Запад (SRF-West). Поскольку американские и британские АПЛ будут находиться в австралийских водах на ротационной основе, т.е. не постоянно, формально Канберра не нарушит давнюю австралийскую традицию не иметь иностранных военных баз на своей территории.
В начале 30-х годов США планируют продать Австралии 3 АПЛ класса Virginia и при необходимости готовы поставить еще 2 субмарины. Они заменят имеющиеся у австралийского ВМФ дизель-электрические подводные лодки класса Collins, у которых скоро истекает срок использования. Первые австралийские АПЛ, разработанные в Великобритании, оснащенные американскими технологиями и установками для запуска крылатых ракет, должны стать на боевое дежурство в начале 40-х годов.
В третьей фазе программы будут разработаны и построены подводные лодки нового класса - SSN Aukus по британскому проекту, но с американскими технологиями. Строиться и размещаться SSN AUKUS будут в Великобритании и Австралии. Первую АПЛ планируется спустить на воду в Британии в конце 30-х годов. В Австралии первая лодка SSN AUKUS будет построена в начале 40-х годов.
Точно рассчитать, во сколько обойдется австралийским налогоплательщикам перевооружение Королевского ВМФ Австралии, сейчас трудно, но предполагается, что в долгосрочной перспективе в среднем АПЛ будут стоить ок. 0,15% ВВП Австралии. Кстати, находящиеся сейчас у власти лейбористы обещали в ходе предвыборной борьбы тратить на оборону не менее 2% ВВП.