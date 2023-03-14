Aukus показывает зубы

К шести странам, способным разрабатывать и строить атомные подводные лодки (АПЛ): России, США, Великобритании, Франции, Китаю и Индии, через несколько лет добавится Австралия. Правда, на первом этапе она не будем строить АПЛ сама. Для нее это сделают США и Великобритания в рамках трехстороннего оборонно-политического союза AUKUS. Канберре же атомный подводный флот обойдется хотя и не в кругленькую, но все равно очень большую сумму, более трети триллиона долларов.

Программа долгосрочная и рассчитана на 30 лет, до середины 50-х годов. Ее стоимость оценивается от 268 до 368 млрд долларов. Австралийцы очень сильно поднимут и расширят военное кораблестроение в США, потому что строиться первые атомные субмарины для Королевского военно-морского флота Австралии будут в Америке. Только в первые четыре года американские корабелы получат от Канберры порядка 3 млрд долларов.