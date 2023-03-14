Банки обяжут возвращать средства, похищенные мошенниками со счетов клиентов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет операторов по переводу денежных средств — банки и платежные системы — проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если имеется согласие клиента.

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«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как говорится в пояснительной записке, для улучшения действующих механизмов предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, сверяя их с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет ЦБ.

Кроме того, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента.

