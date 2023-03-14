У инвесторов сдают нервы

Планета продолжает с большим трудом «переваривать» последствия банкротства американского банка SVB в конце прошлой недели. 14 марта первой, как обычно, приняла очередной удар Азия. Лидерами по падению стали во вторник акции японских компаний на фоне страхов развития банковского кризиса в Соединенных Штатах. Днем к ним подключатся европейские рынки, а вечером наверняка присоединятся рынки и в Америке, где сегодня, кстати, ждут еще и новых данных по инфляции.

Японский индекс Nikkei обвалился на 2,2%, а индекс Токийской биржи – более чем на 7%. Это самое сильное падение почти за полгода. Упали акции в Сингапуре и Австралии, а падение акций HSBC и Standard Chartered в Гонконге превысило 5%!

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Рынки, мягко говоря, сильно нервничают несмотря на заверения американских и европейских официальных лиц, включая Джо Байдена и Джанет Йеллен, что опасаться повторения кризиса 2008 года нет оснований, что банковская система Америки достаточно устойчива и что Министерство финансов США и ФРС подготовили мощную программу поддержки для банков, оказавшихся в трудной ситуации.

Вчера к закрытию торгов американские двухлетние гособлигации несколько стабилизировались после самого мощного за 35 лет ралли, а фьючерсы на процентные ставки в Нью-Йорке слегка подешевели после того, как резко снизилась вероятность поднятия ключевой ставки ФРС на следующей неделе на 0,5%.

«Начались панические изъятия банковских вкладов, межбанковские рынки находятся под сильным давлением,- прокомментировал для Reuters ситуацию на американских рынках главный стратег по акциям сиднейского инвестиционного банка Barrenjoey Дамьен Боуи.- Меры по укреплению ликвидности теоретически должны стабилизировать ситуацию, но на Мейн стрит сейчас все следят не за мерами поддержки, а за новостями и очередями (в банки). Страхи сейчас питают сами себя, а высокая неопределенность запустила собственную динамику по снижению рисков и доли заемных средств».

Индекс волатильности VIX, который на Уолл-стрит называют «измерителем страха», вчера резко рванул вверх вместе со всеми другими индикаторами, говорящими о нарастании стресса на рынках. Банковский индекс S&P упал 13 марта на 7%, что стало максимальным падением почти за три года, с июня 2020 года.

В Азии, с которой мы начали рассказ, акции попытались сегодня к обеду стабилизировать ситуацию после утренних обвалов. Индекс MSCI за исключением Японии понизился на 1,3%, а фьючерсы FTSE предсказывали слабое начало торгов в Лондоне.

Тем временем облигации в Австралии и Корее поднялись до максимума за десятилетие. Процентные ставки в Японии рухнули и потащили за собой банки на фоне крепнущей уверенности в том, что острова скоро выйдут из периода ультрамягких параметров политики. За три дня, по данным Refinitiv Data, ставки по 10-летним японским гособлигациям упали на 27 базисных пунктов. Таких сильных колебаний в Стране восходящего солнца не было уже более двух десятилетий.

Лидером по потерям в Японии стала холдинговая банковская компания Resona Holdings, потерявшая 9%. Совсем немного, всего 1% ей уступила страховая компания T&D.

Переоценка ожиданий по изменению ключевой ставки сильно ударила по американскому доллару, который колебался вокруг отметок 133,42 иены за доллар и 1,071 доллара за евро.

Подешевела на волне паники и нефть – баррель нефти марки Brent сейчас стоит менее 80 долларов.

От данных по инфляции эксперты ждут еще большего усиления волатильности на рынках несмотря на то, что инвесторы видят, что ФРС ставит сейчас на первое место финансовую стабильность.