Дерипаска: пришло время очень быстро продавать доллары

Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска заявил, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота.

Так он отреагировал на слова финансового обозревателя и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, предсказавшего в 2008 году крах Lehman Brothers в 2008 году.

Накануне инвестор у своём микроблоге в Twitter разместил пост, в котором порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов, так как прогнозирует «жёсткую посадку» американской экономики.

«Если весёлый инвестор окажется прав даже на 10%, то, кажется, пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота», – написал Дерипаска в своём Telegram-канале.

Как ранее писал «Эксперт», Дерипаска назвал условия для успешного развития экономики России. По его словам, для привлечения даже дружественных инвесторов у отечественной экономики должна быть только рыночная основа с конкурентной средой.

Предприниматель также считает, что пришла пора сократить в два-три раза количество чиновников в стране, так как они уже стали «серьезной обузой для экономики».