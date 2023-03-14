Доля «ЛУКойла» в Каспийском трубопроводном консорциуме передана LUKOIL International

«ЛУКойл» в прошлом году завершил присоединение LUKARCO B.V. к компании LUKOIL International GmbH (Австрия), которая таким образом стала прямым владельцем доли НК в 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет российского юридического лица КТК.

«Лукойл Интернешнл" ГмбХ, являющийся юридическим правопреемником "ЛУКАРКО" Б.В., заменил "ЛУКАРКО" Б.В. как акционера общества ("КТК-Р") и стал прямым владельцем 12,5% акций общества», — указывается в документе.

Отмечается, что перевод такой же доли LUKARCO B.V. на LUKOIL International GmbH, но в «КТК-К», казахстанское Минэнерго одобрило в конце 2021-го.

КТК обеспечивает основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана. Мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Акционерами консорциума являются РФ (31%), Казахстан (20,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKOIL International GmbH (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%), BG Overseas Holding Limited (2%), а также Eni International N.A. N.V. (2%) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).