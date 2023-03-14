Volkswagen направит инвестиции в США, Канаду и Китай, чтобы конкурировать с Tesla

Volkswagen AG (VW) поделился планами по развитию на ближайшие 5 лет. Крупнейший немецкий автопроизводитель собирается потратить на развитие за следующую пятилетку 180 млрд евро. Причем, почти 70% инвестиций, пишет Bloomberg, достанутся электромобилям и программному обеспечению. Расходы VW, который бросил вызов лидерству Tesla в секторе электромобилей, по этим позициям в прошлую пятилетку составляли 56% от всей суммы вложений. В целом же инвестиции вырастут на 13%.

Повышенное внимание, уделяемое электромобилям, понятно: если сейчас на электричестве работает каждый седьмой продаваемый на планете автомобиль, то в 2025 году электромобилем будет уже каждый пятый.

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«Мы поставили ясные и амбициозные цели и приняли необходимые решения по оптимизации всех процессов,- говорится в заявлении Оливера Блума, главы крупнейшего в Европе автопроизводителя.

Этот год, подчеркнул он, «станет решающим годом в достижении стратегических целей и ускорения прогресса группы».

В конце прошлого года VW заявил, что переносит план по инвестициям на 2023 год ввиду неопределенности, вызванной напряженной геополитической обстановкой в Европе и серьезными проблемами с логистикой и цепочками поставок. Блум, исполняющий обязанности директора Volkswagen AG с сентября 2022 года, попал под сильное давление со всех сторон. От него требовали уточнения приоритетных задач после приведения в порядок хаоса в программном обеспечении, оставленного предшественником, и тщательного изучения на предмет целесообразности наиболее дорогих проектов компании. Долгожданный день откровений наступил 13 марта, когда VW объявил о строительстве завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Канаде, первом своем аккумуляторном заводе за пределами Европы, где у него 6 таких заводов; а также о планах расширения в США в целом и строительстве нового завода в Южной Каролине со сметой 2 млрд долларов в частности. Блум планирует также уделять повышенное внимание обеспечению компании деталями и материалами для выпуска электромобилей. Ожидается, что к концу десятилетия подразделение по изготовлению аккумуляторов PowerCo будет производить продукции более чем на 20 млрд евро в год.

Еще одним важным направлением развития Volkswagen на ближайшие пять лет будет расширение деятельности в Китае, который уже обошел Европу и стал для него крупнейшим рынком сбыта автомобилей. В планах кардинальное усиление конкурентоспособности в борьбе с местными автопроизводителями. Оливер Блум намерен остановить снижение доли VW на китайском рынке, которое особенно заметно в сегменте электромобилей.

Очень много внимания в новом пятилетнем плане уделено развитию технологий и электрокаров, но это, конечно, не значит, что VW станет уделять меньше внимания автомобилям, работающим на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Пика инвестиции в производство традиционных автомобилей достигнут в 2025 году, когда вступят в силу очень жесткие европейские нормы по выбросам вредных веществ.

Что касается текущего года, то VW надеется повысить доходы в 2023 году на 15%, а операционную прибыль – на 8,5% при условии максимального количества заказов и улучшения поставок чипов.