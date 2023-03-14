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Фондовый рынок: отскок, еще отскок

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
14 марта 2023, 21:41

Индекс Мосбиржи начал расти вопреки, а продолжил благодаря ситуации на западных фондовых площадках. На ожидании обнуления налога на прибыль инвесторы активно брали IT-компании. Мощно вырос Сбер.