Фондовый рынок: отскок, еще отскок

Российский рынок акций начал день с роста, несмотря на то, что американские фьючерсы с утра снижались, а нефть провалилась под отметку $80 за баррель. Вчера, напомним впервые после роста 10 предыдущих понедельников подряд Индекс Мосбиржи снизился на 0,3%. Но нынче угроза разрастания финансового кризиса на Западе отечественных игроков не пугала.

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