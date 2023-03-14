Российский рынок акций начал день с роста, несмотря на то, что американские фьючерсы с утра снижались, а нефть провалилась под отметку $80 за баррель. Вчера, напомним впервые после роста 10 предыдущих понедельников подряд Индекс Мосбиржи снизился на 0,3%. Но нынче угроза разрастания финансового кризиса на Западе отечественных игроков не пугала.
Фондовый рынок: отскок, еще отскок
Индекс Мосбиржи начал расти вопреки, а продолжил благодаря ситуации на западных фондовых площадках. На ожидании обнуления налога на прибыль инвесторы активно брали IT-компании. Мощно вырос Сбер.
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