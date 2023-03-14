ФРП профинансировал 1300 проектов промышленных предприятий

Фонд развития промышленности профинансировал 1300 проектов промышленных предприятий на общую сумму более 380 млрд рублей. Юбилейным стал проект пермской компании «БелтПром Конвейер» по созданию серийного производства комплектующих для конвейеров, которые в основном используются в пищевой промышленности.

«Сегодня доля российских модульных лент и цепей для таких конвейеров составляет порядка 10%. Основные объемы поставляются из-за рубежа. ФРП предоставил на запуск нового производства 100 млн рублей в виде льготного займа в рамках программы «Комплектующие изделия». Реализация проекта позволит заместить часть импорта, при этом уровень локализации производства составит 100%», – сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Конвейеры с подвижной частью в виде модульной ленты или цепи имеют широкое применение в различных отраслях промышленности. Модульная лента представляет собой набор рядов пластмассовых модулей, соединенных между собой осями. Это позволяет собирать из стандартных модулей конвейерную ленту любых размеров. Общий бюджет проекта составляет 125,8 млн рублей.

Потребителями продукции выступают крупные агрохолдинги «Русагро», «Комос Групп» и «Сибагро», а также «Птицефабрика Акашевская», «Атяшево», «Микояновский мясокомбинат», «Тюменский аккумуляторный завод» и другие предприятия.

«Емкость российского рынка модульных лент для конвейера составляет от 15 до 16 млн единиц. Сегодня этот спрос почти на 90% удовлетворяется за счет импортных поставок: до февраля 2022 года из Дании и США, а сейчас из Китая и Турции. С помощью льготного займа ФРП мы запустим производство этой продукции, что позволит заместить более 15% импорта и даст возможность потребителям существенно сократить расходы на оснащение конвейеров», – отметил генеральный директор ООО «БелтПром Конвейер» Алексей Макаров.

Фонд был создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов.

Также действуют следующие программы: «Комплектующие изделия», «Автокомпоненты», «Приоритетные проекты» (позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции), «Производительность труда», «Маркировка товаров», «Экологические проекты», «Лизинг», «Проекты лесной промышленности» (совместно с региональными фондами развития промышленности). В ФРП работает Консультационный центр, в т.ч. помогающий в заключении Специальных инвестиционных контрактов (СПИК)..