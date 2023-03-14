Госдума приняла закон, смягчающий ответственность за налоговые преступления

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям при уплате в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. Кроме того, изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ, смягчают ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

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«Законопроект разработан в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях и направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей», — отмечается в пояснительной записке.

Документ, в частности, расширяет в Уголовно-процессуальном кодексе РФ перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или для его прекращения. Так, уголовное дело не может быть возбуждено, а уже возбужденное дело будет закрыто в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, сокращается с шести до пяти лет, по статье о сокрытии налогооблагаемых финансов или имущества организации либо ИП — с семи до пяти лет, по статье об уклонении от взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве — с четырех до трех лет.

