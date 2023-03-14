IKEA возвращается

Министерство промышленности и торговли расширило список товаров для поставок в Россию по каналам параллельного импорта. В перечень вошла косметика и парфюмерия Kerastase и Yves Saint Laurent, игрушки и детские товары Hasbro, Logitech и Nintendo, моторные масла Shell Helix и Rimula, бытовая техника брендов Zanussi и Wahl, запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren. Но самым громким и, можно сказать, неожиданным возвращением стала продукция шведско-нидерландской компании IKEA.

Данный «камбэк» вызвал наибольшее количество вопросов у участников рынка. Стоит отметить, что значительная часть товаров IKEA в России производилась местными предприятиями. Часть опрошенных «Экспертом» представителей делового сообщества считает, что инициатива Минпромторга не повредит отечественным компаниям. Другие полагают, что она негативно скажется на тех производителях, которые только оправились от ухода шведского гиганта, так как ранее с ним плотно сотрудничали.

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Без конкуренции не будет стимула к развитию

Член генерального совета «Деловой России», генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель заметил, что несмотря на наличие большого количества местных производителей, способных предложить схожую продукцию, полного замещения товаров IKEA не произошло.

«Учитывая, что эти товары пользуются хорошим спросом, а накопленные остатки ограничены в категориях и постепенно заканчиваются, решение о разрешении параллельного импорта можно считать обоснованной мерой. Появление новых товаров на рынке — это всегда хорошо. Наличие альтернативы не только расширяет ассортимент, но и создает конкуренцию, которая благоприятно сказывается на ценах и качестве продукции. Без достаточной конкуренции у производителей не будет стимула развиваться, качество продукции, а соответственно и спрос на нее начнут падать. Кроме этого, расширение параллельного импорта может способствовать появлению товаров в тех регионах, где продукция местных производителей отсутствует вовсе», — подчеркнул Сергей Гебель в комментарии «Эксперту» .

Он добавил, что в условиях современной рыночной экономики невозможно сделать так, чтобы альтернативы не было совсем — она найдется всегда. «В связи с этим нельзя говорить, что местные производители существенно пострадают от возобновления поставок товаров IKEA. Возможно, что в первое время им придется несколько снизить цены, чтобы выдержать конкуренцию, но со временем ситуация стабилизируется и пойдет на пользу всем участникам рынка», — предположил Сергей Гебель.

Руководитель Лаборатории социальных исследование Института региональных проблем Петр Кирьян указал «Эксперту», что, скорее всего, речь идет о товарах IKEA, которые и так ввозились из Китая и других стран. «Возможно, это игрушки, часть кухонной утвари или текстиль. То, что товары включены в перечень не означает, что завтра поедут контейнеры с акулами ли ковриками. Скорее, это решение снимает с ФТС и чиновников проблему допуска такого импорта на внутренний рынок России», — заметил он.

При этом эксперт также уверен, что подобные поставки не повредят деятельности отечественных компаний. «Не повредит, потому что экономика такова, что ввозить мебель дороже, чем ее выпускать в России. Кроме того, пока мы видим слабеющий рубль, импорт любых товаров в доступном ценовом сегменте не угрожает внутренним производителям, слишком заметная выйдет разница в розничным», — прокомментировал ситуацию Петр Кирьян.

Мебельной отрасли необходимы другие меры поддержки

Генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков обратил внимание другую тенденцию. По его словам, сегодня нет каких-либо ограничений на поставки мебели IKEA на отечественный рынок, но ее сюда массово не привозят.

«У российского потребителя просто-напросто нет потребности в этом. Ситуация после ухода IKEA для покупателей ни с точки зрения ассортимента представленной продукции, ни с точки зрения цен на мебель, не изменилась. Большая часть мебельной продукции, которая продавалась в магазинах IKEA, производилась отечественными предприятиями. Поэтому после ухода компании ситуация на внутреннем рынке не изменилась и освободившуюся нишу оперативно заняли отечественные производители, в том числе и бывшие поставщики IKEA. Например, Первая мебельная ввела линейку модульных кухонь "Лайт". Теперь покупатели могут самостоятельно смоделировать проект своей будущей кухни из 30 совместимых друг с другом модулей. А бывший партнер IKEA — компания "Ангстрем" представила линейку мебели "Фрея", которая стала заменой коллекции "Хемнес" от IKEA», — напомнил глава АМДПР в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Александр Шестаков констатировал, что решение властей в «икеевском» контексте выглядит не слишком логичным и отличается от того, что реально необходимо делать для развития отечественной мебельной отрасли.

«После закрытия европейских рынков наши предприятия были вынуждены в экстренном порядке искать новые рынки сбыта. При этом производители из недружественных стран продолжили поставлять свою мебель в нашу страну. Получается, что российские мебельщики не только вынуждены без поддержки государства инвестировать значительные средства в освоение новых для себя рынков, но и конкурировать с производителями из недружественных стран на местном рынке. Поэтому решение включить мебель европейской IKEA в список параллельного импорта является абсолютно противоречащим государственной политике импортозамещения», — заключил он.