К золоту вернулся манящий инвесторов блеск

Во вторник золото торговалось выше уровня 1900 долларов за унцию после роста более чем на 2% во время предыдущей сессии. Участники рынка активно покупали металл на фоне предположений о том, что Федеральная резервная система США может приостановить свою кампанию по ужесточению монетарной политики после краха банка Silicon Valley Bank, чтобы избежать финансового и экономического кризиса.

Массовая распродажа рисковых активов также заставила инвесторов спешить с покупками золота, поскольку металл традиционно рассматривается как средство защиты от экономической неопределенности и кризиса. Денежные рынки сейчас оценивают в 31% вероятность того, что ФРС сохранит ставки на следующей неделе неизменными, при этом их снижение ожидается уже в июне и до конца этого года.

Статья по теме: Мощное ралли золота продолжается

Желтый металл устремился ввысь

Впрочем, экономические данные в США, указывающие на все еще напряженный рынок труда и повышенное инфляционное давление, поддержали аргументы в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, а золото очень чувствительно к прогнозам, поскольку более высокие процентные ставки повышают издержки владения не приносящими доход слитками, и наоборот.

На текущем фоне желтый металл подскочил к шестимесячным максимумам. Апрельский фьючерсный контракт на золото на первый месяц на Comex достиг 1916,40 доллара за унцию, поднявшись на 49,30 доллара, или на 2,6%. Сессионный максимум составил 1918,20 доллара, что является максимумом со 2 февраля 2023 года.

Внезапно возникший банковский кризис в США прервал консолидацию цен на золото, продолжавшуюся со второй половины февраля, отметила в комментарии «Эксперту» аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Рынок резко вырос с 1818 до 1915 доллаов за унцию, пройдя вверх сильные уровни сопротивления 1850-1900 долларов за унцию. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank обнажило хрупкость текущего состояния финансовой системы и возможное начало рецессии в американской экономике. Страх развала банковской системы мира и повторения мирового кризиса 2008 года доминировали на торгах.

ФРС США ответила на ситуацию введением нового механизма предоставления средств финансовым институтам Bank Term Funding Program (BTFP), который станет дополнительным источником ликвидности. Это явный отход от политики ужесточения, в результате чего участники рынка пересмотрели ожидания в пользу меньших темпов повышения процентных ставок на предстоящем заседании ФРС. Кроме того, банкротство SVB напомнило о негативном влиянии быстро растущих ставок на состояние экономики. В результате рыночные ожидания сместились в сторону меньшей агрессивности повышения ставок, приостановки повышения и даже начала их снижения, указала Оксана Лукичева.

Цены фьючерсов CME FedWatch свидетельствуют, что с вероятностью 62,7% на мартовском заседании регулятор повысит процентную ставку на 0,25% до 4,75-5%, а с вероятностью 37,5% — оставит ее на уровне 4,5-4,75%, констатировала эксперт. В июне 2023 года большинство участников рынка ожидает процентную ставку на уровне 4,75-5%, в декабре — на уровне 4,25-4,5%. Данные по ожиданиям на 2024 год показывают, что в июне 2024 года большинство участников рынка ожидает процентную ставку на уровне 3,5-3,75%, в декабре — на уровне 3,5-3,75%.

На этом фоне курс доллара США слабел, доходность казначейских облигаций росла, золото получило значительную поддержку в качестве защитного актива, а ФРС США собрала экстренное заседание в понедельник. В то время как биржевые игроки продолжали забирать средства из золотых ETF (с начала года по состоянию на 10 марта запасы золота в фондах сократились на 60,7 тонн), центральные банки продолжали покупать золото в резервы.

Данные World Gold Council (WGC) показали, что центральные банки в январе 2023 года пополнили золотовалютные резервы на 30,8 тонн золота. Банк Турции закупил 23,3 тонны металла, Банк Китая — 14,9 тонн, Банк Казахстана — 3,9 тонн. ЕЦБ также сообщил о росте запасов на 1,9 тонн, что связано с вхождением Хорватии в зону евро. Банк Сингапура закупил в январе 44,6 тонн золота. Банк Узбекистана в январе продал 11,5 тонн золота. Банк Китая также на конец февраля 2023 года увеличил запасы золота в золотовалютных резервах примерно на 23 тонны, доведя количество золота до 2 050 тонн.

Дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от развития ситуация в банковской системе США и решениях ФРС, уверена Оксана Лукичева. В настоящее время рынок движется в сторону сильных уровней сопротивления 1950-1970 долларов/унция. Если рынку удастся преодолеть их вверх и закрепиться, считает эксперт, то может произойти тестирование максимума 2100 долларов/унция. Если же рынок не сможет пройти вверх уровни сопротивления, то цены снова пойдут вниз к 1750-1780 долларам за унцию.

«Рандеву» с сопротивлением сложно переоценить

Между тем во вторник, 14 марта, цены на золото на утренних торгах демонстрируют отрицательную динамику, теряя 0,6% и опускаясь до отметки 1904 за тройскую унцию, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик TeleTrade Алексей Федоров. По его образному выражению, после пятипроцентного роста с прошлого четверга это выглядит как легкая рябь на воде в редкий период короткого затишья.

Рынки трясет уже третий день подряд, история банкротств сразу трех банков в США всего за неделю не только сильно напугала инвесторов, но и прямо сейчас меняет весь ландшафт финансовых рынков, начиная от резкого ухудшения оценки общей ситуации в мировой экономике и заканчивая резким ростом ожиданий вынужденного завершения цикла ужесточения монетарной политики в США и других крупных экономиках, заявил эксперт.

Еще в прошлой вторник, 7 марта, рынок свопов оценивал в 63% вероятность повышения учетной ставки ФРС на 0,50 процентных пунктов на заседании 21-22 марта. А спустя всего неделю, оценка была кардинально смягчена. Теперь с шестидесятипроцентной вероятностью рынок свопов ожидает повышения учетной ставки в США лишь на 0,25 процентных пунктов, а некоторые крупные институционалы вроде Goldman Sachs идут еще дальше, делая прогнозы о паузе ФРС на заседании 21-22 марта.

Столь сильное смягчение траектории ужесточения монетарной политики ФРС, нашло свое отражение на долговом рынке, подтвердил Федоров. Доходности по гособлигациям США испытали сильнейшее падение. Особенно впечатляющим оно было в понедельник. Ставка по «двухлеткам» провалилась на 14% с 4,58% до 3,95%, что оказалось самым сильным однодневным падением за последние 40 лет.

Не менее драматично развивалась ситуация и в 10-летних гособлигациях США. С 9 марта совокупное падение доходности составило 14%, с 3,97 до 3,42%, что, в конечном счете, сильно ударило по позициям американского доллара, он потерял за этот период 1,8% и вместе со страхами инвесторов перед разрастанием банковского кризиса в США стало катализатором стремительного взлета цен на защитное золото к очень важному уровню сопротивления 1890-1910 долларов.

Сложно переоценить «рандеву» золотых котировок с достигнутым сопротивлением, считает Алексей Федоров. Потому что при закрытии этой недели в районе его верхней границы, перед золотом откроются возможности обновления исторических максимумов, то есть роста как минимум к 2100-2150 долларов за тройскую унцию в следующие пару месяцев.

А если рандеву окажется неудачным, и золотые котировки закроют неделю ниже 1900 долларов, то гравитация проблем банковского сектора США, спровоцирует не менее впечатляющий возврат цен к 1800-1820 долларам. И чтобы не было сомнений в такой возможности, стоит вспомнить кейс марта 2020 года, когда финансовым организациям пришлось экстренно продавать золото, для поддержания достаточного уровня ликвидности. Учитывая, что именно дефицит ликвидности послужил главной причиной банкротства Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank (SB), нельзя недооценивать подобный сценарий.

Так что за сопротивление 1890-1910 долларов на этой неделе развернется настоящая битва. Первая ее часть уже была в понедельник после объявления об очень щедрых мерах господдержки банковского сектора США. Второй бой состоится уже сегодня после публикации февральских данных по потребительской инфляции в США.

Консенсус-прогнозы Уолл-стрит предполагают снижение индекса потребительских цен с 6,5 г/г до 6% г/г, что, пожалуй, было бы идеальным сценарием для стабилизации финансовых рынков, так как позволило ФРС в самом деле взять паузу на мартовском заседании и не увеличивать давление на капиталы банков, отметил аналитик.

Для золота такой сценарий также был бы достаточно позитивным, так как мягкость ФРС продолжила давить на американский доллар и поддерживать котировки золота, предположил Алексей Федоров. В этом сценарии желтому металлу, вероятно, удалось бы закрыть текущую неделю в диапазоне 1900-1910 долларов, открыв себе дорогу для дальнейшего роста.

Если же консенсус-прогноз Уолл-стрит окажется неверным, и инфляция в США выйдет выше 6% г/г (особенно если значение окажется ближе к 6,5% г/г), то про дальнейший рост золота в ближайшие недели и даже месяцы можно будет забыть, потому что ФРС, не смотря на возможный банковский кризис, придется повышать учетную ставку 21-22 марта, увеличивая давление на капиталы банков, усиливая доллар США и повышая вероятность вынужденных продаж золота из-за падения фондовых индексов в Соединенных Штатах, резюмировал эксперт.