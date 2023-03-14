Кадыров призвал граждан России не бояться мобилизации

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. По его словам, даже те граждане РФ, кто не умеет держать оружие, тоже могут стать бойцами.

«Не стоит бояться мобилизации. Можно призвать к частичному контролю, если он не умеет держать оружие. Это тоже бойцы. И им также хвала и почет», – написал он в своём Telegram-канале.

При этом Кадыров подчеркнул, что гордится добровольцами, приезжающими в университет спецназа, где их обучают и выдают необходимое обмундирование.

Также глава Чечни заверил, что Минобороны РФ обеспечивает всех военных нужным арсеналом оружия и боеприпасов, однако признал, что есть и некоторые недостатки.

«Всегда бывают какие-то проблемы, вопросы, нехватки, неудачи. Есть прописанная теория, а есть непредсказуемая практика. Согласно этой практике и закону подлости, что-то происходит в самый неподходящий момент», – отметил он.

Помимо этого, Кадыров заявил, что положительные итоги спецоперации нужны не только одному президенту, а всей России.

«Эта СВО в первую очередь включает обеспечение целостности и безопасности всей страны, а не одного человека. Путин и так делает все возможное и невозможное. Сегодня Россия в одиночку воюет не только с неонацистским режимом Киева. Прикрываясь Украиной и её генофондом, против нас воюет весь блок НАТО, использует, подает оружие, еду, технику, наёмников», – резюмировал он, добавив, что благодаря Путину мы очистили Чеченскую Республику от террористов и бандитов, а теперь всей страной от сатанистов Украину тем более удастся очистить.

Как ранее писал «Эксперт», Кадыров опубликовал в соцсетях фото с американским переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) Stinger, стоящим на вооружении войск НАТО, и украинскиим ПЗРК «Игла». При этом он пообещал вернуть эти «подарки» «натовским наемникам», «правда, не в целости и сохранности».