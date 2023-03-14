Как выбрать стоматологическую клинику

Стоматологических клиник немало – какой из них отдать предпочтение? При выборе частной стоматологии важно учесть несколько моментов.

Квалификация врачей

Высокий профессионализм докторов – главное требование к любой клинике, стоматологической в том числе. Для его оценки можно ориентироваться на разные показатели:

образование врача;

его опыт работы;

дипломы и грамоты, выставленные в кабинете на видном месте.

Важно и то, как врач общается с пациентом. Хороший специалист подробно объясняет больному, в чем заключается проблема, как будет проходить лечение, какие методы следует применить. Если же доктор избегает прямых ответов на вопросы пациента, такому врачу доверять не стоит.

Оценить нужно не только отдельного врача, но и клинику в целом. На все виды медицинской деятельности, представленные в ней, должны быть сертификаты, и на все услуги должна предоставляться гарантия.

Перечень стоматологических услуг может варьироваться. Полезно ознакомиться с ним заранее, например, на сайте https://my32.ru/services/, чтобы убедиться, что в клинике оказываются именно те услуги, в которых вы нуждаетесь.

Оснащение

Качественное лечение зубов возможно только при условии, что в клинике применяется современном оборудование и высококачественные материалы. В обязательный минимум входит следующее:

удобное стоматологическое кресло, способное обеспечить пациенту оптимальное положение;

слюноотсос;

пылесос;

визиограф.

Как врач, так и его ассистент должны быть экипированы соответствующим образом: спецодежда, очки, одноразовые перчатки и маска. В хорошей стоматологической клинике пациентам при входе выдаются бахилы.

Репутация

Важный показатель уровня стоматологической клиники – это ее забота о собственной репутации. Заведения, где этому вопросу уделяется внимание, не ограничиваются собственным официальным сайтом, они стараются разместить информацию о себе в различных справочниках и каталогах.

Составить представление о клинике помогут и отзывы тех, кто уже пользовался ее услугами. К отзывам в Интернете следует относиться критически, они могут быть заказными. Более надежны суждения родственников и знакомых.

Весьма актуальный вопрос с точки зрения пациента – ценовая политика. Конечно, хочется заплатить поменьше, но важно понимать, что качественные медицинские услуги не могут стоить дешево, а бесплатное лечение бывает только в государственных клиниках, где уровень обслуживания оставляет желать лучшего. При выборе стоматологической клиники не стоит экономить на собственном здоровье.