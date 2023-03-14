Карты «Мир» начали принимать банкоматы на Кубе

Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать банкоматы на Кубе.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), передает «Интерфакс».

«Платежная система "Мир" продолжает работать над международным приемом карт в дружественных странах, в том числе на Кубе, которая пользуется большой популярностью у российских туристов. В банкоматах всех местных банков уже можно снимать наличные с карт "Мир"», — указывается в сообщении.

В НСПК отметили, что сейчас идет работа над возможностью приема карт «Мир» в торгово-сервисных предприятиях в этой стране.

О том, что компания планирует внедрить использование карт «Мир» на Кубе, весной прошлого года сообщал ее гендиректор Владимир Комлев.

В сентябре 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — отвечающее в том числе за разработку санкций подразделение американского Минфина — опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые организации не из США, сотрудничающие с НСПК по возможности использования карт «Мир» за пределами России, могут оказаться вовлеченными в действия по обходу рестрикций. При этом уточнялось, что на саму НСПК ограничения не распространяются, хотя вместе с публикацией разъяснений OFAC внесла в санкционный список гендиректора компании.

После предупреждения американского регулятора принимать карты «Мир» полностью либо частично перестали в Турции, Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Несмотря на это, ЦБР заявил, что будет продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении территории использования карт «Мир» и об альтернативных способах оплаты товаров и услуг туристами из РФ за рубежом, в том числе о возможности переводов по аналогу быстрых платежей.

НСПК основана в 2014 году, после введения против России ряда санкций. Карты «Мир» компания начала выпускать в конце 2015-го.