Концерт Брендона Стоуна

Специальные гости концерта: Любовь Успенская и Pacha Tati.

Высокое мастерство, эмоциональная глубина и искренность исполнения, великолепный голос широкого диапазона и романтический шарм помогли Брендону Стоуну завоевать популярность во многих странах Европы, Америке и на территории СНГ. Брендон поёт на русском, английском, немецком, испанском, французском, иврите, грузинском и еще более чем на 20-ти языках. Он относится к числу тех немногих исполнителей, которые своим ярким талантом и завораживающим голосом сохраняют и обогащают лучшие традиции популярной музыки, привнося в них свою индивидуальность.

Широкая публика узнала о музыканте во время его участия в конкурсе «Новая волна – 2005», а спустя много лет он принял участие в телепроекте «Голос», что дало новый виток его популярности. Осенью 2022 года артист принял участие в шоу «Аватар» и стал его финалистом.

Его песни исполняют многие популярные артисты, в их числе EMIN, Любовь Успенская, Ани Лорак, Ирина Дубцова, TSOY, Согдиана, Анжелика Агурбаш, Лада Дэнс, Диана Анкудинова, Егор Сесарев и другие.

На концерте Брендона Стоуна 17 марта в Vegas City Hall зрителей ждут полюбившиеся авторские песни и хиты исполнителя, музыкальные сюрпризы, дуэты, а также, музыкальные новинки и песни, исполненные в рамках телевизионных шоу.