Лавров: Запад навязывает войну России

Запад навязывает нам войну, решив, что Россия является препятствием на пути его доминирования в мире, хотя это совсем не так.

Об этом в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

«Нам навязывают эту войну, – подчеркнул министр. – Потому что те, кто унаследовал крестоносцам и другим завоевателям, решили, что Россия является препятствием на пути их доминирования в мире, а это совсем не так».

Как отметил глава МИД РФ, мы не пытаемся сдерживать кого-то от реализации законных интересов, но когда заявляют о необходимости подчинить весь мир НАТО, то чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, должно сказать свое веское слово.

По словам Лаврова, ценность того русофильства, которое долгие годы исповедовал Николай Малинов, и которого поддерживали философы и общественные деятели, заключается в том, что «Россия не зовет никого на священную войну против Запада, против крестоносцев, и против кого бы то ни было».

Как ранее писал «Эксперт», ещё в конце января министр иностранных дел в ходе рабочей поездки в Африку заявил, что, когда мы говорим о том, что происходит на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить всё русское.