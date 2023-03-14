МИД РФ сообщил, что «зерновая сделка» продлена на прежних условиях на 60 дней

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что «зерновая сделка» продлена на прежних условиях на срок 60 дней. Дипломат подчеркнул, что Москва «будет настойчиво добиваться», чтобы все обязательства по ней выполнялись.

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«Наш заместитель министра, который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», — приводит слова Грушко ТАСС.

Дипломат отметил, что процесс по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции идет, хоть и медленно. Он заверил, что Москва будет настаивать на снятии всех ограничений с поставок продовольствия из РФ.

Кроме того, замминистра прокомментировал ситуацию с расследованием диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам Грушко, Россия будет добиваться «абсолютной ясности» относительно обстоятельств ЧП и требовать допуска к расследованию.

Накануне, 13 марта, замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил о продлении зерновой сделки, срок которой истекал 18 марта, на 60 дней. Он рассказал, что при следующем продлении РФ будет исходить из того, будет ли разблокирован экспорт ее сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.