Минфин задумал выпустить «патриотические» облигации

Минфин в конце февраля направил в правительство РФ предложения по привлечению средств на российском рынке для пополнения бюджета. В их числе есть инициатива по выпуску принципиально нового вида облигаций: тематических или «патриотических». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

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«Это один из пунктов плана, в котором министерство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета РФ. Предполагается, что выпускаться "патриотические" облигации будут от лица правительства, а распространяться — через банки, финансовые платформы и другие финансовые институты», — сообщил источник.

Минфин не ответил на просьбу агентства раскрыть детали этого предложения.

В данный момент у государства есть один инструмент для привлечения денег населения — ОФЗ-н. Он был запущен в 2017 году и объем поступлений в бюджет через этот механизм всегда был незначительным, так как Минфин преследовал цель не заимствовать средства россиян для бюджета, а повышать финансовую грамотность населения и привлекать граждан на финансовые рынки.

