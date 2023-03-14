Нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний предложили сделать бессрочной

Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо замглавы министерства Александра Шойтова полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко.

«Предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль», — цитирует выдержки из письма «Интерфакс».

Уточняется, что речь идет о законопроекте, автором которого выступает член комитета по информтехнологиям Госдумы Антон Немкин («Единая Россия»). Инициатива предполагает расширение перечня IT-компаний, на которые распространяются налоговые льготы. Составители документа указывают на то, что в настоящий момент послабления касаются разработчиков IT-продуктов, но остаются недоступными для компаний, занимающихся обслуживанием IT-систем, а также информационной безопасностью, что, по мнению автора законопроекта, создает неравные конкурентные условия на рынке и может повлечь непропорциональное развитие разных сегментов отрасли, которое в конечном итоге приведет к «общему замедлению развития IT-индустрии в России». По оценкам Антона Немкина, доля таких IT-компаний составляет примерно 6% от общего числа.

По сведениям издания, законопроект поддержали в Минцифры и в Минэкономразвития.

Закон, устанавливающий нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до конца 2024 года, был принят весной прошлого года.