Новости спецоперации: Зеленский принял решение продолжать удерживать Артёмовск

Президент Украины Владимир Зеленский провёл 14 марта заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение продолжать удерживать Артёмовск (украинское название Бахмут).

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на заявления офиса главы киевского режима, на сегодняшнем заседании был рассмотрен ход оборонительной операции на Бахмутском направлении.

«Все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут», – заявили в офисе Зеленского.

Как ранее писал «Эксперт», 8 марта российские силы взяли под контроль всю восточную часть Артёмовска – от Забахмутки до Южного пруда. 14 марта стало известно, что российские подразделения взяли под контроль также и одно из помещений предприятия «Востокмаш» на Артёмовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ), где ещё 20 декабря Зеленский награждал украинских военных.