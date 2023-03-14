Сеть Papa John`s продолжит работу в РФ под отдельным брендом

Сеть пиццерий Papa John's в России будет развиваться отдельно от американской Papa John's International — под новым брендом, но под управлением той же команды.

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Как пишет «Коммерсантъ», с конца 2022 года владелец франшизы сети в РФ и глобальный офис не могли выработать схему, по которой компания может покинуть российский рынок.

Отмечается, что бизнес в России продавать, скорее всего, не будут; управлять сетью продолжит действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

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По сведениям газеты, российская сеть собирается изменить описание, историю и концепцию бренда. На российском сайте уже размещен другой логотип, а оператором доменных имен сети с конца прошлого года вместо структуры кипрской PJ Western ООО «4 Папас» стало московское ООО «Комо», владельцем которого является Карина Селезнева.

По словам представителя Franshiza.ru Анны Рождественской, работающие в РФ через мастер-франшизы без прямого представительства бренда в стране компании оказались в выгодном положении. В качестве примера эксперт привела сеть Burger King, которая использует такую модель и поддерживает бизнес в прежнем формате в отличие от других крупных сетей быстрого питания.

Отмечается, что в целом сегмент пиццерий оказался в лучших условиях, чем классические рестораны — их трафик в Москве в 2022 году вырос на 5%, а выручка увеличилась на 22% год к году, в то время как число заказов в обычных кафе и ресторанах снизилось на 1%.

Papa John`s — третья по величине сеть пиццерий в мире с 5,5 тыс. заведений; в России у нее 198 точек.